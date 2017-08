IL-kysely: Kolme neljästä käyttäisi valtion lisätulot velan maksuun

Valtio on ottamassa ensi vuonna noin 3,4 miljardia euroa lisää velkaa, jota on tällä hetkellä noin 105 miljardia euroa.

Iltalehti on teettänyt Taloustutkimuksella 1 083 henkilön kyselyn 9.-10.8.2017. Vastaajilta kysyttiin Suomen talous on kasvanut tänä vuonna odotuksia paremmin, ja valtiolle on tulossa reilu miljardi enemmän verotuloja kuin viime vuonna. Miten budjetin lisääntynyt liikkumavara pitäisi mielestäsi käyttää? ja tarjottiin vaihtoehtoja.

77 prosenttia vastasi olevansa joko täysin tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että lisäeurot pitää käyttää valtionvelan lyhentämiseen. Täysin samaa mieltä on 30 prosenttia.

24 prosenttia oli täysin tai jokseenkin eri mieltä siitä, että lisäeurot pitäisi käyttää valtionvelan lyhentämiseen. Heitä oli vastaajissa keskimääräistä enemmän 25-34 -vuotiaiden, opiskelijoiden, koululaisten ja työttömien joukossa.

Kun kysyttiin, pitäisikö lisääntyneitä verotuloja käyttää verojen alentamiseen, tulokset jakautuivat. 47 katsoo että voisi, 49 prosenttia oli eri mieltä.

Entä pitäisikö "jakovaraa" käyttää julkisen sektorin työntekijöiden palkkojen nostamiseen? 32 prosenttia käyttäisi rahaa tähän ja 62 prosenttia ei.