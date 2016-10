Paavo Väyrynen vastaa Kai Mykkäselle: Suomella varaa alentaa pakolaiskiintiötään

Europarlamentaarikko Paavo Väyrynen vastaa Uuden Suomen blogissa ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkäsen arvioon siitä, että Suomella olisi valmiuksia kasvattaa kiintiöpakolaisten määrään. Mykkäsen mukaan pakolaispolitiikan suunnan Euroopassa tulisi kääntyä siihen suuntaan, että pakolaisia otetaan suoraan leireiltä ja saadaan laiton maahantulo hallintaan.

Väyrynen sanoo olevansa Mykkäsen kanssa yhtä mieltä siitä, että maahanmuutto on saatava hallintaan. Väyrynen kertoo esittäneensä vastaavaa ratkaisua keväästä 2015 alkaen.

Hänen mukaansa Suomen pakolaiskiintiötä ei ole kuitenkaan syytä kasvattaa.

– Suomen peruskiintiö on ollut 750, mikä on suhteellisesti laskien yksi EU-maiden ja koko maailman suurimmista. Useimmat EU-maat eivät ole vastaanottaneet kiintiöpakolaisia ollenkaan. Suomen suurta kiintiötä perusteltiin aikanaan sillä, että meille tuli suhteellisen vähän turvapaikanhakijoita. Syyrian tilanteen vuoksi Suomen kiintiö nostettiin tilapäisesti 1050:een. Vaikka Syyrian tilanne on vaikeutunut, kiintiö on palautettu ennalleen. Tämä johtunee siitä, että turvapaikanhakijoita on tullut nyt Suomeenkin hyvin runsaasti. Samasta syystä Tanska on lopettanut kiintiöpakolaisten vastaanottamisen kokonaan, Väyrynen kirjoittaa.

Suomella on sen sijaan Väyrysen mukaan hyvät perusteet alentaa kiintiötään.

– Suomi voisi alentaa kiintiönsä esimerkiksi 500:aan. Jos kaikki EU-maat ottaisivat vastaan suhteellisesti laskien yhtä suuren määrän kiintiöpakolaisia, kokonaismäärä nousi noin 50 000:een, mikä riittäisi siihen, että maahanmuutto saataisiin hallintaan, Väyrynen sanoo.