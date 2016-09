Talouden syyllisiä ja vastuita etsittiin - kuka säästi, ketkä velkaantuivat?

Syyllisyysaihetta sivusi ensimmäisenä valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.).

– Yhteensä vuosina 2009-16 olemme käyttäneet noin 70 miljardia euroa enemmän kuin olemme tienanneet. Kaikki tässä salissa olevat puolueet ovat istuneet tuona aikana hallitusvastuussa, Petteri Orpo huomautti.

Kokoomuksen ryhmäjohtaja Kalle Jokinen meni vielä kauemmas.

– Suomi on kärsinyt pitkittyvästä taantumasta ja on kasvunäkymiltään Euroopan heikoimmin suoriutuvien maiden joukossa. Kalevi Sorsan Korpilampi-puhetta vuodelta 1977 lainatakseni: 'Syyllisiä on turha hakea — olemme kaikki täällä'. Meillä kaikilla on peiliin katsomisen paikka sen osalta, olisiko pitänyt saada enemmän aikaiseksi, sillä kaikki puolueet ovat vuorollaan olleet kantamassa vastuuta, Kalle Jokinen sanoi.

Perussuomalaisten Sampo Terho totesi antavansa "auliisti oppositiolle tunnuksen, että nykyiset oppositiopuolueet myös tekivät runsaasti leikkauksia ollessaan hallituksessa ja tällä tavoin toteuttivat vastuullista talouspolitiikkaa".

Jokainen sen tietää

Keskustan Antti Kaikkonen kehui vihreiden Antero Vartian havaintoja hallituksen demonisoinnista. Kaikkonen siteerasi Vartiaa: "On erilaisia tapoja toimia vastavoimana. Voi syyllistää päätöksentekijää tai olla mahdollisimman rakentava kritiikissään. Kyllä jokainen sen tietää, että meidän on tehtävä koviakin ratkaisuja".

Sdp:n Antti Lindtman sanoi heidän esittävän Suomen siirtämistä työlinjalle.

– Pidämme kaikki suomalaiset mukana, sopeutamme taloutta oikeudenmukaisesti, kannamme kansainvälisen vastuumme, otamme vähemmän velkaa. Kannamme vastuuta Suomesta, kaikista suomalaisista kaikkialla Suomessa, Lindtman totesi.

Vasemmistoliiton Katja Hänninen muistutti, että "pienituloisten perheiden tai minkään muunkaan perheen lapset eivät ole vastuussa tai syyllisiä maatamme riepottelevaan suurtyöttömyyteen". Hänen mielestään ei ole oikein laittaa "syyttömiä lapsia, vammaisia tai sairaita maksamaan suurtyöttömyydestä aiheutunutta laskua".

Sdp:n Antti Rinteen mukaan hallitus painosti työmarkkinaosapuolet ratkaisuun uhkaamalla pakkolaeilla.

– Lopputulos oli kilpailukykysopimus, jota SDP on tukenut sen takia, että se vaihtoehto oli selkeästi huonompi vaihtoehto.

Mutta ette te pääse tällä keskustelulla karkuun tätä hallituksen vastuuta veropolitiikasta, Antti Rinne sanoi.

Ikiliikkuja on luotu

Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen (kesk.) totesi puolueiden tehneen ikiliikkujan.

– Kyllähän me kaikki puolueina olemme vastuussa siitä, että me olemme viime vuosien ja vuosikymmenten aikana luoneet tämmöisen kannustinloukun, ikiliikkujan tietyllä tavalla. Taitaa olla, että Kelalla on yli sata etuutta, ja te tiedätte, että yhtä palikkaa kun vähän siirtää, niin se aiheuttaa ongelmia muualla, ja on hyvä, että eilen aloitti tämä valtiovarainministeriön asettama kannustinloukkutyöryhmä.

Kokoomuksen Pauli Kiuru nivoi taloudellisen ulottuvuuden turvallisuuspolitiikkaan. Hän palautti mieleen presidentti Martti Ahtisaaren huomion mahdollisen Nato-jäsenyyden tuomiin kansainvälisiin investointeihin.

– Länsimaiset sijoittajat ja yritykset saattavat mennä Suomen sijaan esimerkiksi Baltiaan, koska nämä ovat Nato-maita. Kokonaisturvallisuuteen liittyy oleellisesti myös talous: investoinnit, työpaikat, verotulojen kertyminen ja hyvinvointiyhteiskunnan rahoittaminen. Mahdollisen Nato-jäsenyytemme myönteiset ja kielteiset vaikutukset talouteen on saatava näkyviin, Pauli Kiuru sanoi.

Kristillisdemokraattien Antero Laukkanen piti syyllisyyskysymystä mielenkiintoisena.

– Täällä puhuttiin myös syyllisyydestä, että on turhaa hakea syyllisiä, sillä olemme kaikki paikalla. Minusta se oli mielenkiintoinen lause. Ehkä hieman koen, että en niin kollektiivisesti tätä syyllisyyttä itselleni ota, kun täällä on tullut vasta reilu vuosi istuttua, mutta ymmärrän sen ajatuksenkulun, Antero Laukkanen sanoi.