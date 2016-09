Ay-pomo ampuu alas Li Anderssonin minimipalkan

– Valtaosassa EU:n jäsenmaita on lakisääteinen minimipalkka, jolla ei tule toimeen. Saksan rakennusliiton arvion mukaan kolmasosa sen jäsenistä tekee töitä 8,5 euron minimipalkalla, joka on tasoltaan eurooppalaista huippua. Silti se on vain puolet meidän yleissitovien työehtosopimusten mukaisista korkeimmista taulukkopalkoista, huomauttaa Kyösti Suokas blogissaan.

Hänen mukaansa lainsäätäjän ryhtyminen vähimmäispalkkojen määrittelijäksi romuttaisi myös yleissitovuusjärjestelmän.

– Ammattiliittojen tehtäväksi jäisi palkkojen sopiminen järjestäytyneisiin yrityksiin. Järjestäytymättömät voisivat maksaa luilleen minimipalkkaa ja ainakin rakennusalalla järjestäytyneitä olisi kohta kovasti vähän, kirjoittaa Suokas.

Hän uskoo, ettei "Li Anderssonin tavoite ole suomalaisten työntekijöiden aseman heikentäminen".

– En tietysti tällaista väitä tai edes vihjaa. Some-Suomessa poliitikkojen huonosti pureskeltuja ideoita tulee vain kuin posetiivista ja joskus niitä on ihan pakko ihmetellä. Hyvä puoli asiassa on se, että ajatus on vain ajatus, Suokas veistelee.