Juhana Vartiainen: Maataloutemme on riippuvainen tuista ja kannattavuudeltaan surkeaa

Kokoomuksen kansanedustajan ja ekonomistin Juhana Vartiaisen mukaan Suomi kunnostautuu tällä hetkellä Euroopan avokätisimpänä maataloustukien maksajana. Hän kirjoittaa blogissaan, että maatalouspolitiikka on nukkunut Ruususen unta, eikä reformeja ole uskallettu toteuttaa. Vartiaisen mukaan maataloustuotantomme riippuvaista tuista ja sen kannattavuus on "kerrassaan surkeaa".

Maatalouden noin 7 miljardin euron tuotantokustannuksista voidaan kattaa tuotannon arvolla vain noin 4 miljardia euroa.

– Kotimaisia tukia maksetaan noin miljardi euroa, EU-tukia 2,1–2,6 miljardia euroa laskutavasta riippuen. Tuki tilaa kohden on siis keskimäärin uskomattomat 40 000–50 000 euroa jokaisena vuonna. Maatalouden omat tulot eivät siis likimainkaan kata tuotantokustannuksia, ja maataloustuottajat ovat oikeastaan virkamiehiä – veronmaksajien rahallinen tuki yhtä maatalouden työllistä kohden on uskomattomat 30–40 tuhatta euroa per vuosi, Vartiainen ihmettelee.

Hän kertoo maatalouden tehokkuuden ja kannattavuuden parantamista vaativien kannanottojen törmäävän usein kovaan vastustukseen. Myös moni argumentti, joilla nykyistä tukitasoa puolustetaan, on Vartiaisen mielestä älytön. Yhtenä esimerkkinä hän nostaa esiin elintarvikkeiden "kauppataseen, joka kuulemma valitettavasti on alijäämäinen". Vartiaisen mukaan argumentissa ei ole mitään järkeä, sillä tehokkaampaa on tuottaa maataloustuotteita maissa, joissa se pystytään tekemään ilman valtavia tukisummia.

– Jos kyseinen perustelu olisi pätevä, olisi tietysti viisainta kokonaan sulkea rajat. Silloin oltaisiin omavaraisia, joskin todennäköisesti nin köyhiä että nähtäisiin nälkää. Koska Suomi tunnetusti on epäedullisten maatalousolosuhteiden maa, meidän ei ole oman hyvinvointimme kannalta järkevää, tietenkään, pyrkiäkään mihinkään ruokatuotannon ylijäämään tai tasapainoon. Merkantilismi on onneksi muuten meillä aika heikoilla, mutta näyttää maatalouskeskustelussa elävän yhtä vahvasti kuin Donald Trumpin korvien välissä, Vartiainen sivaltaa.

Vartiaisen mukaan seuraava kestämätön perustelu on usein se, että maatalous työllistää.

– Sehän siinä onkin vikana. Se työllistää aivan liikaa työkykyisiä ihmisiä kannattamattomaan tuotantoon, joka vaatii veronmaksajain tukea. Meillä on ylipäänsä aivan liian vähän aktiivisia työikäisiä työllisiä, jotta julkistaloutemme voitaisiin rahoittaa.

Usein kuulee kansanedustajan mukaan väitettävän myös sitä, että maatalouden tuki on oikeastaan tukea kuluttajalle.

– En usko, että tämän väitteen esittäjät oikein itsekään uskovat siihen. Jos näin olisi, tuet voisi poistaa ja antaa kaikille ihmisille vastaavan veronalennuksen. Miten olisi? Ihmiset kuulemma ”haluavat syödä” suomalaisia puhtaita elintarvikkeita. Jos näin olisi, tukia ei tarvittaisi. Tukia maksetaan nimenomaan siksi, että ihmiset eivät halua syödä pelkästään suomalaisia elintarvikkeita. Ja miksi pitäisi haluta? Vartiainen kysyy.

Vartiaisen mukaan maatalouspolitiikka pitäisi ajatella uudelleen niin, että tilakoot ja tuottavuus kasvaisivat, tuotantosuunnat valittaisiin kannattavuuden mukaan ja tilojen tuotantosuunnat monipuolistuisivat.

– Näin ei oltaisi yhtä riippuvaisia yhden tuotteen hintaheilahteluista. Kannattamatonta tuotantoa pitää uskaltaa ajaa alas, ilmeisesti erityisesti Pohjois-Suomesta, hän arvioi.