Juhana Vartiainen Suomen tilanteesta: Asuntoyhtiössäkin on kerrottava, kun vesivahinko horjuttaa perustuksia

Kansanedustaja Juhana Vartiainen (kok.) kirjoittaa Nykypäivä-lehden kolumnissaan katseesta olennaiseen. Hänen mukaansa "on tärkeä pitää aina mielessä olennainen: mitä kokoomus ajaa, ja itseni kannalta samalla se, miksi lähdin politiikkaan".

– Meidän tehtävämme on Suomen hyvinvointivaltion rahoituksen pelastaminen, ensisijaisesti työllisyyttä lisäämällä. Suomi on viivytellyt ikääntymisongelmansa kanssa ja lykännyt työntarjontatoimia ja työmarkkinareformeja joilla osallistumisastetta nostetaan ja työttömyysastetta lasketaan, Juhana Vartiainen toteaa.

– Olemme säilyttäneet museoon kuuluvan tulopolitiikkamallimme ja pahentaneet tilannetta tekemällä Suomesta euroalueen sisällä liian kalliin maan. Taloudessamme on monenlaista tehottomuutta ja kilpailun puutetta. Finanssikriisiin tulimme ilman riittäviä julkistalouden turvamarginaaleja. Julkistaloudessamme on rakenteellinen alijäämä ja merkittävä kestävyysvaje.

Hänen mukaansa hallitusneuvotteluissa nähtiin taudinkuva jokseenkin oikein ja luotiin kelpo lähtökohdat korjausliikkeelle.

– Valitettavasti Smolnassa ennakoitu kehitys ei taida olla toteutumassa. Osin ulkoisista syistä: suhdannekehitys ei ole vastannut odotuksia. Mutta myös hallituksen toimet ovat osittain vesittyneet. Työmarkkinauudistukset viivästyivät sopimusneuvottelujen luoman pelkotilan vuoksi, ja työpaikkasopimisen uudistus vesittyi kokonaan.

– Vientivetoinen palkkamalli on levällään. Osa säästöistä on sulanut. Tulosopimukseksi typistynyt yhteiskuntasopimus jäi alkuperäisestä tavoitteestaan eikä ilmeisesti vahvista julkistaloutta.

Valtiovarainministeriön talousennuste ei hänen mukaansa siksi ole sopusoinnussa hallitusohjelman kanssa. Valtiontalouden alijäämä uhkaa jäädä viiden-kuuden miljardin euron tasolle.

Siksi hallitus ei Vartiaisen mukaan voi kuvitella, että vaikeat päätökset on tehty. Hänen mukaansa on yhdessä hallituskumppaniemme kanssa tarkistettava hallitusohjelma viimeistään tulevana keväänä.

– On luotava uusi rakenneuudistusten ohjelma ja julkistalouden suunnitelma, jolla alkuperäiset tavoitteet saavutetaan, vaikka hieman myöhemminkin, Juhana Vartiainen toteaa.

– Tämän olemme velkaa äänestäjillemme, sivuillemme vilkuilematta ja katseen juuttumatta gallupeihin. Ken on asuntoyhtiön hallituksessa ja kuulee, että kellarissa on vesivahinko ja perustukset horjuvat, tietää että velvollisuus on tarttua toimeen ja kertoa osakkaille tosiasiat.