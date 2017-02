Uusi osittainen vanhuuseläke kiinnostaa eläkeuudistuksessa

Tämä on näkynyt eläkeyhtiön verkkopalvelussa, eläkeneuvonnassa ja eläkehakemusten määrässä.

– Kiinnostus osittaista vanhuuseläkettä kohtaan kasvoi vuodenvaihdetta kohti. Esimerkiksi eläkearvioita tehtiin Varman verkkopalvelussa elokuussa reilut 200, joulukuussa 650 ja tammikuussa lähes 1 600. Kiinnostus on myös realisoitunut eläkehakemuksiksi. Hakemuksia saimme tammikuussa 352, kertoo eläkepalveluista ja tietohallinnosta vastaava johtaja Tiina Kurki.

Osittaisen vanhuuseläkkeen hakijoista YEL-vakuutettuja on noin kolmannes. Suurin osa hakijoista on valinnut eläkkeen määräksi 50 prosenttia karttuneen eläkkeen määrästä. Valtaosa hakijoista on 62- ja 63-vuotiaita miehiä.

Ensimmäiset osittaiset vanhuuseläkkeet alkoivat helmikuun alussa, ja tätä eläkettä maksetaan nyt yli 120 asiakkaalle.

Osittainen vanhuuseläke mahdollistaa sen, että osan eläkkeestään voi nostaa jo ennen eläkeikää, aikaisintaan 61-vuotiaana. Tämä kuitenkin pienentää lopullista eläkettä. Osittainen vanhuuseläke tuli korvaamaan vuodenvaihteessa poistunutta osa-aikaeläkettä.

– Muutos aiheutti loppukirin osa-aikaeläkkeen hakemiseen. Teimme viime vuonna 1 026 osa-aikaeläkepäätöstä, joka on lähes 50 prosenttia enemmän kuin vuonna 2015, kertoo Kurki.

Toinen eläkeuudistuksen tuoma uusi eläkelaji, työuraeläke, tulee mahdolliseksi ensi vuonna. Varma odottaa kiinnostuksen olevan aluksi pientä, koska ensimmäisinä vuosina eläkkeen ikäraja on lähellä kyseisten ikäluokkien alinta vanhuuseläkeikää.