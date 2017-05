Talsa: Vappulounas jopa vuosikymmeniä samassa ravintolassa

Vappu on perinteikäs juhla.

Vappu on perinteiden kyllästämä juhla. Helsingissä vappupäivän perinteisiin kuuluu piknik Ullanlinnanmäellä ja sen jälkeen onkin vuorossa vappulounas. Se nautitaan usein vuodesta toiseen samassa ravintolassa, usein myös samassa seurueessa ja jopa samassa pöydässä.

Helsingin keskustan Savoy-ravintolasta kerrotaan, että vappupäivänä heillä on kaikki paikat varattu, kuten aina. Ravintola ei ole pystynyt ottamaan uusia varauksia vuosiin, sillä samat seurueet tulevat vappu vapun jälkeen uudelleen.

Samoin kerrotaan Katajanokan kasinolta. Jotkut seurueet ovat käyneet vappulounaalla jo 40 vuotta. Vappulounaalla tilataan samalla pöytä jo seuraavan vuoden vapuksi ja jopa pöytä saattaa olla sama, kuin aikaisempina vuosina.

Samaa tarinaa kerrotaan tamperelaisesta ravintola Tammerista. Ravintolassa on nähty, kuinka lapset ovat tulleet nauttimaan vappulounasta ensin vanhempiensa kanssa ja myöhemmin omien lastensa kanssa. Lopulta lounasta on nautittu perheen neljän sukupolven voimin.

Tammerissa on sentään varauslista, ja jos peruutuksia tulee, ainakin yksittäisiä hajapaikkoja saattaa tulla tarjolle.

Pitkät perinteet. Luulisi, että tunnelma on arvokas. Mutta ei. Kun samat seurueet käyvät vuosi toisensa jälkeen, viereisen pöydän asiakkaat tulevat tutuiksi ja useat yhtyvät jonkun aloittamaan snapsilauluun.

Jos asiakkaat ovat ne samat vanhat, niin on myös pöytien antimet. Tarjolla on mätiä, silliä ja lohta ja kyytipoikana varhaisperunoita ja parsaa. Jos aina tarjolla olleet ruokalajit puuttuvat, niiden perään kysellään.

Vapun sää näkyy ravintoloissa niin, että lämmin sää lisää sujuvuutta. Katajanokan kasinolla on huomattu, että jos sää on kylmä, ensimmäisen kattauksen ruokailijat eivät ole innokkaita poistumaan ja toisen kattauksen asiakkaat puolestaan tulevat aikaisin ravintolaan. Savoyssa ei tätä ongelmaa ole, sillä ravintolassa on vappupäivänä vain yksi kattaus.