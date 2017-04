Jan Vapaavuoren äänisaalis lähes yhtä muhkea kuin Sauli Niinistön ennätys Helsingissä

Euroopan investointipankin varapääjohtaja Jan Vapaavuori sai Helsingissä 29 547 ääntä. Se on melkein yhtä paljon kuin tasavallan presidentti Sauli Niinistö sai Helsingissä eduskuntavaaleissa vuonna 1999.

Niinistö sai silloin 30 450 ääntä. Se on kaikkien aikojen äänimääräennätys Helsingissä.

Vapaavuoren tuloksen arvoa nostaa kuitenkin se, että tulos on kunnallisvaaleista. Niinistön ennätys on eduskuntavaaleista, jossa on vähemmän ehdokkaita.