Jan Vapaavuori: Helsinki tarvitsee hötkyilemätöntä täysjärkisyyttä

Euroopan investointipankin varapääjohtaja Jan Vapaavuori ilmoitti tänään olevansa käytettävissä Helsingin kokoomuksen pormestariehdokkaaksi.

Vapaavuori on toiminut Helsingistä valittuna kansanedustajana kaksitoista vuotta ja asunto- ja elinkeinoministerinä lähes seitsemän vuotta. Helsingin kaupunginvaltuustossa hän on istunut lähes yhdeksäntoista vuotta, kaupunginhallituksessa kuusi ja puoli vuotta ja sen puheenjohtajana kaksi vuotta.

Vapaavuori siteeraa kreikkalaista filosofia Aristoteleetä, joka sanoi, että: ”Ihmiset muuttavat kaupunkiin hankkiakseen työtä ja elantoa, mutta jäävät sinne elääkseen hyvän elämän.”

– Tästä on kyse yhä tänä päivänäkin. Politiikan tärkeimpiä tehtäviä on luoda edellytyksiä työn hankkimiselle ja elannon tarjoamiselle kaikille, mutta ennen kaikkea hyvälle, hauskalle ja virikkeelliselle elämälle, Vapaavuori kirjoittaa helsinkiläisille ja Helsingin kokoomuksen päättäjille suunnatussa hakemuksessaan Helsingin ensimmäiseksi pormestariksi.

Hän uskoo aiemmissa tehtävissään "ainakin jonkinmoisella menestyksellä" onnistuneensa edesauttamaan työn ja elannon saamista vaikkapa turkulaisille telakkatyöläisille sekä ihmisarvoisen elämän luomista muun muassa maamme pitkäaikaisasunnottomille.

– Olen myös, joskus näyttävästikin, taistellut minulle tärkeän eurooppalaisen kaupunkikulttuurin edistämiseksi.

Vapaavuoren mielestä Helsinki tarvitsee puolustajansa ja ylimmän etujensa ajajan.

– Helsinki tarvitsee vastuullisen kehittäjänsä ja edistyksellisen uudistajansa. Helsinki tarvitsee hötkyilemätöntä täysjärkisyyttä. Teidän helsinkiläisten tehtävänä on päättää kenellä on parhaat edellytykset tämän työn johtamiseen seuraavan neljän vuoden ajan.

Helsingin kokoomus asettaa pormestariehdokkaansa 16. helmikuuta.

Kolme syytä motivoi

Vapaavuori kertoo, että kynnys hakeutua pormestariksi kesken nelivuotisen pestin Euroopan investointipankin varapääjohtajana on korkea.

Hän perustelee motivaatiotaan kolmella keskeisellä syyllä, joita ovat globaali kilpailu, liberaalin demokratian kriisi ja Helsinki isona monialakonsernina.

Vapaavuoren mukaan globaali kilpailu on muuttumassa valtioiden välisestä kisasta yhä vahvemmin kaupunkien ja kaupunkiseutujen väliseksi mittelöksi. Helsinki on yhä keskeisemmässä asemassa koko Suomen kilpailukyvyn luojana ja hyvinvoinnin tuojana.

Toiseksi kun länsimaisia arvoja haastetaan ja nationalistiset virtaukset vahvistuvat, Vapaavuoren mielestä kansainvälisyyttä, suvaitsevaisuutta ja lähimmäisten kunnioittamista on jaksettava edistää.

– Yhteistyökykyinen, hyvään harkintaan perustuva, mutta samalla määrätietoinen päätöksenteko on sitä tärkeämpää mitä vakavammin demokratia on uhattuna.

Kolmanneksi Helsinki on maan suurin työnantaja, jolla on 38 000 työntekijää. Kaupungin toimintakulut ovat 5,5 miljardia ja taseen loppusumma 17 miljardia euroa. Konserniin kuuluu 83 tytäryhteisöä.

– Helsinki ei ole yhden asian liike, vaan elävän elämän melkein kaikilla alueilla vaikuttava pieni jättiläinen. Ja se on sitä, vaikka sote siirtyisi kaupungilta pois. Uuden johtamisjärjestelmän sisäänajo on jo itsessään valtava myllerrys. Erityisesti kaupungin ensimmäisen pormestarin toimessa on kyse paitsi kaupungin poliittisesta johtajuudesta myös merkittävästä operatiivisesta tehtävästä, Vapaavuori toteaa.