Pormestari Jan Vapaavuoren avustajaksi stand up -koomikko Lotta Backlund

Pormestari Jan Vapaavuoren (kok.) erityisavustajat ovat Laura Åvall ja Lotta Backlund.

Åvall on toiminut kokoomuksen eduskuntaryhmän pääsihteerinä ja valtiovarainministeri Petteri Orpon (kok.) talouspoliittisena erityisavustajana sekä aikaisemmin useiden muiden ministerien avustajana. Hän on koulutukseltaan valtiotieteiden maisteri.

Backlund on tullut tunnetuksi stand up -koomikkona ja tv-toimittajana. Hän on opiskellut Hankenilla ja toiminut viime vuodet Warner Bros. televisiotuotantoyhtiön Suomen kehitysjohtajana.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan apulaispormestaria Pia Pakarista (kok.) avustaa Pirre Seppänen, joka tulee tehtävään sisäministeri Paula Risikon (kok.) erityisavustajan tehtävästä. Koulutukseltaan hän on valtiotieteiden maisteri.

Kaupunkiympäristön apulaispormestarin Anni Sinnemäen (vihr.) eritysavustajana aloittaa yhteiskuntatieteiden ylioppilas Julianna Kentala, joka on nyt Helsingin vihreiden vt. toiminnanjohtaja. Hän on aiemmin avustanut Sinnemäkeä tämän toimiessa kansanedustajana.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan apulaispormestarin Nasima Razmyarin (sd.) erityisavustaja on valtiotieteiden maisteri Hanna Isbom, joka työskentelee tällä hetkellä SDP:n Helsingin piirin toiminnanjohtajana ja valtuustoryhmän sihteerinä. Aiemmin hän on toiminut muun muassa sosialidemokraattisten nuorten pääsihteerinä.

Sosiaali- ja terveystoimen apulaispormestarin Sanna Vesikansan (vihr.) erityisavustaja on tekniikan kandidaatti Heikki Sairanen. Hän siirtyy tehtävään eduskunnasta, missä hän on avustanut kansanedustaja Ozan Yanaria (vihr.).

Kaupunginhallitus päätti erityisavustajien tehtävien perustamisesta 12. kesäkuuta. Erityisavustajien työsuhteet ovat määräaikaisia ja ne on sidottu pormestarin tai apulaispormestarin toimikauden kestoon.

Erityisavustajat aloittavat tehtävissä elokuun alussa paitsi Pirre Seppänen, joka aloittaa syyskuun alussa.