Jan Vapaavuori antaa siirtymäkorvauksensa osan hyväntekeväisyyteen

Kokoomuksen Jan Vapaavuori kirjoittaa Paluu Helsinkiin -blogissaan uskaltavansa lauantaina tehtyjen luottamushenkilösopimusten myötä aidosti ryhtyä siirtämään kotiaan takaisin Helsinkiin.

Hän jättää Luxemburgissa Euroopan investointipankin varapääjohtajan tehtävän. Helsingissä valittaneen pormestari ja apulaispormestarit 8. kesäkuuta.

– Puolitoista vuotta maailman suurimman julkisen pankin johtokunnassa oli hyvin antoisaa ja opettavaista aikaa. Pankki toimii jännittävällä tavalla julkisen ja yksityisen sektorin rajapinnassa – yksityisen puolen toimintalogiikalla mutta julkista intressiä edistäen. Opin paljon, näin vielä enemmän, uskon että pystyin myös kontribuoimaan pankin, Suomen ja Euroopan hyväksi. Pankin lainananto Suomeen kaksinkertaistui siellä ollessani, Jan Vapaavuori kirjoittaa.

Julkisuudessa on Vapaavuoren mukaan käsitelty hänen tulevaa seuraajaansa ja pankin säännösten mukaan maksettavaa siirtymiskorvausta.

– Nyt kun siirtymiseni rupeaa olemaan kokolailla varma, näitä voi hieman kommentoida.

Jan Vapaavuoren mukaan Suomella on oikeus nimittää hänen tilalleen edustaja ajaksi, jota on jäljellä kesäkuussa hieman alle kaksi vuotta ja kolme kuukautta. Nimitysprosessi on varsin monipolvinen ja siihen tarvitaan Ruotsin, Itävallan, Viron, Latvian ja Liettuan hallitusten hyväksyminen Suomen ehdokkaalle.

– Seuraajaltani toivon aitoa eurooppalaista mielenlaatua sekä halua ja kykyä perehtyä valtavaan määrään fakta-aineistoa monelta eri alalta. Pienen jäsenmaan edustaja tarvitsee myös taitoa vakuuttaa kollegansa, argumentoida ja luovia erilaisten intressien ristiaallokossa. Asiat pitää osata, niistä pitää olla kiinnostunut ja kaikkea on osattava lähestyä kokonaisvaltaisella otteella.

Vapaavuori kirjoittaa tulevansa saamaan Euroopan investointipankista siirtymäkorvausta, jota maksetaan automaattisesti.

– Tarkkaa tietoa korvauksen suuruudesta minulla ei ole, kuten ei voi olla kenelläkään muullakaan, koska se tulee olemaan riippuvaista asioista, jotka ovat vielä epäselviä. On silti selvää, että summat ovat merkittäviä. Minulla on juridinen oikeus siirtymäkorvaukseen. Järjestelyn moraalinen oikeutus ja hyväksyttävyys voidaan kuitenkin hyvällä syyllä kyseenalaistaa, Vapaavuori toteaa.

Hän sanoo tekevänsä jo käytännössä täyttä työpäivää Helsingin asioiden parissa ja jääneensä pankista virkavapaalle helmikuun loppupuolella.

– Aika tästä kesäkuun alkupuolelle on minulle palkatonta siirtymäaikaa, jonka kompensoimiseen siirtymäkorvaus on perusteltu. Tämä on kuitenkin lyhyt vaihe.

– Ottaessani pormestarin tehtävän vastaan ansioni laskevat selvästi suhteessa EIP:n palkkatasoon. En kuitenkaan koe oikeaksi enkä kohtuulliseksi, että minulle korvattaisiin alentuneen ansiotasoni aiheuttamia menetyksiä, koska olen itse vapaaehtoisesti pyrkinyt uuteen tehtävään kesken EIP:ssa olevan toimikauteni. Tulenkin lahjoittamaan näin lasketun osan tulevista siirtymäkorvauksistani hyväntekeväisyyteen.

– Mallin menettelytapaan sain Sauli Niinistöltä hänen siirryttyään aikanaan samasta tehtävästä takaisin Suomeen. Turha euroja on Eurooppaan jättää, jos ne voi ohjata hyvään tarkoitukseen Suomessa.

Vapaavuori toteaa, kovasti miettineensä sopivaa hyväntekeväisyyskohdetta, "mutta lopullisten ratkaisujen aika ei tältä osin ole vielä käsillä. Hyviä kohteita on paljon".

– Teenpä tulevaisuudessa mitä tahansa, olen vakuuttunut, ettei eurooppalaisen pankkijärjestelmän, kansainvälisten suurten rahoituslaitosten ja EU-järjestelmän tuntemuksesta ainakaan haittaa ole. Toivon myös, että minulle vielä siunaantuu aikaa ja energiaa niin paljon, että voin jatkaa kirjallista uraani ja eritellä tarkemmin kokemuksiani Eurooppa-turneeltani.