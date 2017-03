Jan Vapaavuori: Helsingin keskustatunnelia voisi rahoittaa tienkäyttömaksuin

Kokoomuksen pormestariehdokas Jan Vapaavuori toivoo, että aikanaan kuopattu Helsingin keskustatunneli "voitaisiin kaivaa naftaliinista". Vapaavuori uskoo, että tunneli tulisi aikanaan arvioitua edullisemmaksi ja katsoo, että iso osa siitä voitaisiin rahoittaa ilman veronmaksajien rahoja.

Tunnelia voisivat Vapaavuoren mielestä rahoittaa siitä maan alitse hyötyvät kiinteistöt sekä sitä käyttävät autoilijat, joilta voitaisiin periä tienkäyttömaksuja.

– Vaikka lähtökohtaisesti vastustan ruuhkamaksuja ja tietulleja, uuden strategisen tienpätkän rahoittaminen käyttömaksuilla olisi minusta ihan realistista ja järkevää. Silloin voitaisiin myös ajatella, että ne, jotka sitä vastustavat tai eivät sitä käytä, heidän ei siitä tarvitsisi maksaa, Vapaavuori katsoi Helsingin kaupunginmuseolla pidetyssä keskustelutilaisuudessa torstaina.

Keskustatunnelin on aikanaan arvioitu maksavan useita satoja miljoonia euroja, jopa miljardista on ollut puhetta.

Vapaavuoren mielestä Helsingin keskustatunneli helpottaisi pääkaupungin liikenteellisiä haasteita, kun autoilla joka tapauksessa tapahtuvaa poikittaisliikennettä voitaisiin ohjata maan päältä maan alle. Tämä vapauttaisi keskustaa turhalta autoliikenteeltä ja voisi luoda uusia mahdollisuuksia myös vaikkapa kävelylle ja pyöräilylle.

Vapaavuoren mielestä on selvää, että Helsinkiä on pyrittävä rakentamaan joukkoliikenteen varaan, mutta hän korostaa samalla myös realismia. On ihmisiä, jotka kaikesta huolimatta ja eri syistä tarvitsevat ja käyttävät autoa liikkumiseen. Helsingin liikenteelliset haasteet ovat hänestä etenkin poikittaisliikenteessä sekä sisääntuloväylien kohdalla, joissa liikkuvista autoista iso osa tulee muualta kuin Helsingistä.