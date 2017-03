Jan Vapaavuoren vaalivideo: Helsinki on suuri mahdollisuus

Pääkaupungin kokoomuksen kuntavaalien pormestariehdokas Jan Vapaavuori on julkaissut vaalivideonsa, joka näkyy alla.

Vapaavuori nähdään videolla laiturilla ja kävelemässä muun muassa Töölönlahden, Finlandia-talon ja Kansalaistorin maisemissa.

– Helsingissä meillä on ratikoita, fillareita ja autoja, stadilaisia, savolaisia ja maahanmuuttajia. Hyvä niin. Helsingillä on monet kasvot. Helsinki on moderni ja elinvoimainen, mikä on suuri mahdollisuus niille, jotka haluavat toteuttaa itseään tai unelmoivat maailmanvalloituksesta. Helsinki on moderni ja elävä, mikä ilahduttaa niitä, jotka kaipaavat monipuolista sisältöä elämäänsä. Helsinki on vahva ja vastuullinen, mikä mahdollistaa huolenpidon niistä, joita elämä on kolhinut. Minun Helsinkini on kaikkea tätä ja kaikkia varten. Kaupunki elää ja muuttuu. Täällä Kansalaistorillakin on juhlittu niin satavuotiasta isänmaata kuin tasa-arvoista avioliittolakia, Jan Vapaavuoren voiceover toteaa mainoksessa.

– Helsinki on hieno kaupunki. Tulevaisuuden Helsinki on vielä enemmän.