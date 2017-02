Jan Vapaavuori SK:ssa: Vihreät vaikuttavat välillä pyrkivän kieltämään yksityisautoilun

Vihreiden Anni Sinnemäkeä ja kokoomuksen Jan Vapaavuorta on haastateltu Suomen Kuvalehdessä. Helsingin pormestariehdokkaiden vastaukset liikennettä koskeviin kysymyksiin ovat varsin erilaisia.

SK tuo esiin ministeri Ilkka Suomisen (kok.) arvostelun koskien Hakaniemen ja Laajasalon välille rakennettavaa Kruunusiltaa. Pormestariehdokkailta kysytään, oliko Kruunusilta väärä päätös.

Vapaavuori toteaa olleensa ulkomailla.

– Helsinki pitää rakentaa mahdollisimman pitkälle joukkoliikenteen varaan. Se ei tarkoita, että kaikki rakentuu joukkoliikenteen varaan. Tässä on jonkinlainen ideologinen ero. Välillä syntyy vaikutelma, että vihreillä on pyrkimys ehdoin tahdoin kieltää yksityisautoilu, Jan Vapaavuori sanoo.

Vapaavuori mainitsee kävelykaduista ja vegaaniruoasta. Hän toteaa, että "jos niitä rakennetaan liian ideologisista syistä, silloin unohdetaan, että kaupunki on kaikkia varten".

Anni Sinnemäki huomauttaa, että Kruunuvuorenrantaan muuttaa perheitä.

– Rakennamme sinne pikaratikkayhteyden. Se on investointina mietitty niin, että se on tehokkain mahdollinen liikennemuoto. Se on poikkeuksellisen hyvin selvitetty. Autoiluun saadaan tilaa siten, että enemmistö valitsee nopean ratikan, Anni Sinnemäki sanoo.

Sinnemäen mukaan "jos haluamme tänne töihin ihmisiä Wolttiin tai Supercelliin, silloin ehkä halutaan sellaista kaupunkia, missä on hyvä pyöräillä".

Tietulleista kysyttäessä Vapaavuori sanoo, että Helsingin "keskustaan pitää päästä myös autolla". Sinnemäki ei usko keskustatunnelin olevan niin tärkeä hanke, että käyttäjiltä pystyisi keräämään rahoituksen.

– Keskustassa on riittävästi parkkihalleja. En pidä välttämättömänä sitä, että sieltä pääsisi ajamaan läpi, Sinnemäki toteaa.