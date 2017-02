Vapaa-ajankalastajat vastustavat verkkopyynnin rajoitusten höllentämistä

Kalatalouden Keskusliitto on Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön mukaan tehnyt uutta kalastuslakia koskevan korjauslistan, joka on lähetetty eduskunnalle. Vapaa-ajankalastajien mukaan Kalatalouden Keskusliitto ehdottaa muun muassa verkkorajoitusten väljentämisestä vapaa-ajankalastuksessa.

Nykyisen lain mukaan pyynti- tai venekuntaa kohden saa olla enintään kahdeksan verkkoa. Vapaa-ajankalastajien mukaan Kalatalouden Keskusliitto haluaisi rajoituksen pois tai sen kasvattamisen kahdeksaan verkkoon kalastajaa kohden.

– Puuttuminen verkkomäärärajoitukseen on yritys merkittävästi muuttaa vasta vuoden voimassa ollutta, uudistettua kalastuslakia. Esitys on huomattava heikennys käytännön kalastuksen säätelyyn ja se on kalastuslain mukaisen kestävän käytön vastainen, Vapaa-ajankalastajien tiedotteessa todetaan.

Suomalaisen kalastuksen ongelmana on järjestön mukaan laajamittaisena säilynyt verkkopyynti, joka on kalojen koon suhteen voimakkaasti valikoivaa ja yleensä myös saaliskaloja vahingoittavaa tai tappavaa.

– Monille uhanalaisille vaelluskalakannoillemme on säädetty rauhoitusaikoja ja alamittoja sekä rajoitettu verkkopyyntiä niiden kutujoissa ja jokien edustoilla. Verkkopyyntiä on kuitenkin myös vaelluskalojen syönnösvaellusreiteillä, joissa käytetään usein tiheitä, ahvenen ja siian pyyntiin tarkoitettuja verkkoja. Näin sivusaaliiksi joutuu edelleen rauhoitettuja uhanalaisia lohikaloja ja alamittaisia kuhia, tiedotteessa kerrotaan.