Vanki ihmettelee, miksei Mikkelin vankilan lainvastaisuuksiin puututa

Parhaillaan vankeusrangaistusta suorittava "Huolestunut kansalainen" kirjoittaa Helsingin Sanomien mielipidepalstalla Mikkelin vankilasta. Hän sanoo, ettei voi kirjoittaa omalla nimellään, sillä hän voisi joutua vartijoiden ja muun vankilahenkilökunnan kostotoimien kohteeksi.

Eduskunnan oikeusasiamies antoi 26. tammikuuta tiedotteen Mikkelin vankilaan tekemästään tarkastuksesta. Tarkastuskertomuksessa laillisuusvalvoja toteaa lukuisia lainvastaisuuksia vankilan, sen johdon ja aluevankilan johdon toiminnassa.

– Näistä karkeista lainvastaisuuksista on aiheutunut vangeille oikeudenloukkauksia. Siten on aivan ilmeistä, että useat virkamiehet ovat menetelleet vastoin virkavelvollisuuksiaan, eivätkä teot ole vähäisiä teknisluonteisia erehdyksiä. Lisäksi samaa vankilaa on aiemminkin huomautettu vastaavista lainvastaisuuksista, mutta tilanne on vain pahentunut, "Huolestunut kansalainen" kertoo.

– Tämän vuoksi ihmetyttää suuresti, miksi asianomaisia virkamiehiä ei syytetä oikeudessa virkavelvollisuuden rikkomisista, kun kerran sellaisen tunnusmerkistö näyttäisi vaivatta täyttyvän. Oikeusvaltiossa ei voi olla niin, ettei virkamiesten lainvastaisuuksilla ole seurauksia tai heidän ilmiselviä rikoslainvastaisuuksiaan ei toimiteta siihen prosessiin, johon ne kuuluvat ja johon muiden kansalaisten rikoslainvastaisuudet joutuvat.