Rakennustekniikan professori T&T:lle: Hyvin hoidettuun taloyhtiöön ei tule homeongelmia

Aamulehti on uutisoinut Tampereen keskustassa sijaitsevasta, lähes satavuotiaasta taloyhtiöstä, joka joudutaan purkamaan talon rakenteisiin pahasti levinneen sädesienen vuoksi.

– Asuinkerrostalon purku kosteusongelmien takia on Suomessa jollei ainutlaatuista niin ainakin hyvin harvinaista, sanoo Tampereen teknillisen yliopiston rakennustekniikan professori Matti Pentti Tekniikka & Taloudelle.

Asunto-osakeyhtiöiden hallituksilla on hänen mukaansa ensisijainen vastuu siitä, että niiden hallinnoimat talot pysyvät terveenä ja asuttavassa kunnossa.

Pentin mukaan jo laki velvoittaa talon omistajia pitämään huolta kiinteistönsä kunnosta. Hän ei osaa sanoa, onko tamperelaistalon kohdalla noudatettu tätä periaatetta vai ei.

1920-luvun talojen erityisongelmana ovat lautarakenteiset koteloitujen välipohjien betonimuotit. Tämänikäisiä taloja on runsaasti muun muassa Helsingin Töölössä, Kalliossa ja Vallilassa. Mikäli talossa on tapahtunut vesivahinko, kosteus on voinut päästä muhimaan välipohjissa vuosikymmeniä.

Pentin mukaan Tampereen kaltaisia ongelmia ei pitäisi ilmetä muualla, jos taloyhtiö on hoitanut velvoitteensa ja tarvittavat korjaukset.

– En myöskään pitäisi 1920-luvun taloja mitenkään erityisen riskialttiina kosteusvaurioille, Pentti sanoo.