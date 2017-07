Matti Vanhanen ehdottaa Suomeen turvallisuusneuvostoa

Keskustan kansanedustaja, presidenttiehdokas Matti Vanhanen puhui sunnuntaina Laukaassa Keskustan Kesäpäivillä ja esitti puheessaan, että Suomeen perustettaisiin turvallisuusneuvosto.

– Vuonna 2010 toinen hallitukseni viimeisteli nykyisen järjestelmän antamalla perustuslain muutosehdotukset, joiden mukaisesti presidentin on hyväksyttävä valtioneuvoston uusi esitys, jos se vastaa eduskunnan kantaa asiassa. Toinen tärkeä uudistuksessa tehty selkeytys koski pääministerin aseman vahvistamista siten, että hän yksiselitteisesti edustaa maatamme EU:n päämiesten kokouksissa, Vanhanen kertasi.

Vanhasen mukaan järjestelmä on monimutkainen, mutta toimiva.

– Viime vuosikymmenelläkin hallituksen ja hallinnon sisällä käytiin moninaisia vääntöjä, mutta se on yleisinhimillistä, eikä aiheuttanut maalle erityisiä haittoja. Viime vuosina on sitä vastoin myönnettävä, että julkisuuteenkin on tullut asioita, joiden taustalla on puutteellinen yhteensovittaminen, joskus vaakasuunnassa ja joskus pystysuunnassa, hän sanoi.

Vanhanen kertoi havainneensa jo viime vuosikymmenellä valtion lohkoutumisen turvallisuuskysymyksissä. Hänen mukaansa siiloutumisen sijaan nyt tarvitaan aitoa koordinaatiota ja tiedonkulkua, etenkin hybridiuhkien vuoksi.

Vanhasen mukaan samalla "on käynyt yhä selvemmäksi yksi perustuslain uudistamisen yhteydessä tehty virhe, nimittäin puolustusneuvoston lakkauttaminen."

– Puolustusneuvostolla oli pitkä perinne itsenäisyytemme alkuvuosilta. Pääministerin puheenjohdolla toimineen puolustusneuvoston jäseniä olivat keskeiset puolustukseen liittyvät ministerit, ja sillä oli pääministerin alainen sihteeristö. Tasavallan presidentin osallistumisen aktiivisuus vaihteli eri aikoina. Neuvostosta muodostui ylimmän poliittisen johdon ja turvallisuuden virkamiesjohdon vuorovaikutuspaikka. Tätä vuorovaikutuksen tarvetta korostaisin nyt erityisesti. Tarve koskee paitsi puolustusta, myös kaikkia muita yhteiskunnan elintärkeitä sektoreita, Vanhanen totesi.

Vanhasen mukaan puolustusneuvostoa ei tarvitse perustaa kuitenkaan uudelleen. Hänen mukaansa kyseeseen voisi tulla uuteen aikaan sopiva turvallisuusneuvosto.

– Turvallisuusneuvosto kokoaisi yhteen valtioneuvoston tasolla kaikki turvallisuusalueet. Nykyinen virkamiestyönä toimiva turvallisuuskomitea toimisi valmistelevana foorumina. Turvallisuusneuvosto seuraisi maan turvallisuuden ja turvallisuuspoliittisen aseman kehitystä sekä selvittäisi niiden vaikutuksia valtakunnan sisäisen turvallisuuden järjestelyihin ja puolustukseen. Se tarkastaisi ja varmistaisi yhteen sovittamisen eri alojen suunnitelmissa sekä rahoitussuunnitelmissa. Sille voisi antaa myös erityisiä tehtäviä. Niistä merkittävä voisi olla tehtyjen päätösten toteutuksen seuranta ja valvonta, hän pohti.