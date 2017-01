Matti Vanhanen vaatii EU:iin yt-neuvotteluja – Brexitistä syntyvä maksuaukko katettava

Brittien ilmoitus siirtyä yhteismarkkinoiden ulkopuolelle tarkoittaa toteutuessaan sitä, että he eivät Norjan tavoin halua maksaa unionille sisämarkkinoille pääsystä.

– Tämä merkitsee unionille yhden suuren nettomaksajan poistumista, kansanedustaja Matti Vanhanen (kesk.) toteaa.

Saksa, Ranska ja Iso-Britannia ovat brittien maksualennuksista huolimatta vastanneet kahdesta kolmasosasta unionin nettomaksuista.

– Vaikka briteillä on ollut merkittävä maksualennus, silti heidän maksuosuutensa on ollut euroina laskettuna noin kymmenkertainen esimerkiksi Suomeen verrattuna. Syntyvä aukko on oikeasti katettava, Vanhanen toteaa.

Vanhasen mukaan EU:n on lähetettävä briteille viesti, että muu EU ottaa sisämarkkinoilta lähdön tosissaan, eikä vain neuvottelujen lähtökohtana.

– Samalla kun Euroopan unioni keväällä ottaa vastaan virallisen erohakemuksen, Eurooppa-neuvoston olisi tehtävä päätös unionin omien ”yt-neuvottelujen” aloittamisesta.

Vapautuvat parlamenttipaikat jätettävä täyttämättä

Suurimmat säästöt esimerkiksi nettosaajien alue- ja rakennetukiin lienee Vanhasen mukaan viisainta tehdä seuraavasta 7-vuoden rahoituskehyksestä päätettäessä.

– Mutta joistakin säästöperiaatteista on nyt jo syytä yksimielisyydellä sopia – myöhemmin se on vaikeampaa ja kysymyksen jättäminen avoimeksi antaa Brexitin ratifiointivaiheessa mahdollisuuden yksittäisille maille ikävään neuvottelutaktikointiin.

Säästöjä on haettava myös unionin organisaatiota keventämällä.

– Tämän merkitys on paitsi rahallinen myös erityisen symbolinen. Euroopan unionin brittivirkamiesten tuskin tarvitsee jättää tehtäviään, koska he ovat unionin palveluksessa eivätkä kotimaansa edustajina. Mutta koko organisaatioon edes noin kymmenyksen leikkaus on paikallaan. Se ei ole helppoa, koska pääosa tehtävistä säilyy. Brexitin ratifiointivaiheessa olisi vaikea selittää varsinkaan nettomaksajille sitä, että suuren nettomaksajan lähtiessä muut ottavat laskun maksaakseen.

Kaksi vuotta on todella lyhyt aika tehdä organisaatioon kevennyksiä, koska Vanhanen arvelee, että virkamiehillä on erittäin vahva työsuhdeturva. Siksi sisäinen sopeutus on käynnistettävä ajoissa.

Euroopan parlamentin kohdalla on tehtävä samoin.

– 73 brittimeppiä jättää tehtävänsä ja yksinkertaisinta on jättää nuo vapautuvat paikat täyttämättä. Jos tässä joudutaan tekemään muiden asioiden tapaan pieni kompromissi, niin nyt voisi olla mahdollisuus osoittaa muutama paikka Ahvenanmaan kaltaisille itsehallintoalueille. Se ei tapahtuisi kansallisista kiintiöistä vaan koko unionin tasolla, Vanhanen ehdottaa.