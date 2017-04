Matti Vanhanen Ylellä: Helsinki rakentaa järjettömiin paikkoihin

Kansanedustaja, keskustan presidenttiehdokas Matti Vanhanen ihmettelee Helsingissä käynnissä olevia tai käynnistymässä olevia rakennustyömaita.

Ylen ykkösaamussa vieraana ollut Vanhanen huomautti, että asumistuen kustannukset kasvavat nimenomaan Helsingissä. Osasyynä tähän on asumisen kustannusten nousu, joka Vanhasen mukaan ei ole yllättävää, kun katsoo, mihin Helsingissä rakennetaan.

Vanhanen mainitsi esimerkkeinä Pasilan valtavat louhokset ja kiistellyn Malmin.

– Malmilla on 20 metriä pehmeää rakennusmaata, jota pitää paaluttaa, Vanhanen sanoi ja piti Malmin rakentamista myös muista syistä huonona.

Vanhanen muistutti, että Helsingin ympäristössä on hyviä alueita, joita voisi hyödyntää ja joissa on kohtuulliset matka työssäkäyntiin. Hän on aiemminkin pitänyt esillä ns. puutarhakaupungin mallia – Helsingin ympäristökuntien vetovoimaisuutta.

Vanhasen mukaan hallituksen on uudistettava puoliväliriihessä asumistukijärjestelmää niin, että tukien kasvavat menot voidaan katkaista.