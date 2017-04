Matti Vanhanen: Emme voi unohtaa, että Suomeen voi pyrkiä radikalisoituneita henkilöitä

Keskustan presidenttiehdokkaan Matti Vanhasen mukaan kansainvälisen yhteisön kyky vastata maailman turvallisuusongelmiin on heikentynyt.

– Monet alueelliset konfliktit, kuten Syyria ja Ukraina, jatkuvat ilman tietoa ratkaisusta. Pohjois-Korean suunnalla Yhdysvaltain laivasto on saamassa liikkeelle myös Venäjän ja Kiinan merivoimat. Kaikki vaikuttaa kaikkeen. Kokonaan oma kysymyksensä on ISIS:n terrorismi, joka on kasvattamassa muiden vaikutusten ohella vastakkainasetteluja yhteiskuntien sisällä, Vanhanen sanoi keskustan puoluevaltuuston kokouksessa sunnuntaina.

Kansainvälisen yhteisön toimintakyvystä on Vanhasen mukaan kannettava huolta, koska sen rapautuminen huonontaa kykyä hallita monimutkaisia ristiriitatilanteita.

Suomen kannalta paras mahdollisuus vaikuttaa turvallisuutensa hyväksi on Vanhasen mielestä rakentaa kansainvälistä yhteistyötä ja vuoropuhelua sekä pyrkiä vahvistamaan kansainvälisiä järjestöjä ja sopimuksia.

Uskottava puolustus on Vanhasen mielestä välttämätön osa kansallista turvallisuutta, ja hän kritisoi viime vaalikauden hallituksen päätöstä leikata puolustusmäärärahoja.

– Nyt Juha Sipilän hallitus joutuu keskellä leikkauksia raapimaan kasaan lisäyksiä puolustukseen – sekä materiaalin että valmiuden parantamiseksi. Osa päätöksistä on jo tehty, ja pidän tärkeänä, että kehysriihessä kyetään päättämään sitovasta aikatauluttamisesta myös puuttuvilta osiltaan.

ISIS käyttää hänen mukaansa propagandassaan hyödykseen vastakkainasettelua lännen ja islamin välillä.

– Jos se saa sillä eurooppalaiset päättäjät ja yhteiskunnat vastakkainasetteluun islamin uskontoa harjoittavien kanssa, helpottuu heidän työnsä radikalisoida ihmisiä.

Maahanmuutossa Vanhanen kannattaa vahvaa kotouttamista.

– Samaan aikaan emme voi kuitenkaan ummistaa silmiä siltä, että Suomeen voi pyrkiä jo valmiiksi radikalisoituneita henkilöitä. Siksi tarvitaan laajaa viranomaisyhteistyötä ja tiedustelua terroritekojen ennaltaehkäisemiseksi ja terroristien rahavirtojen kuihduttamiseksi, hän sanoo.