Matti Vanhanen: Mitkä sopimukset pitää irtisanoa, jotta Suomi olisi "itsenäinen"?

Entinen pääministeri Matti Vanhanen (kesk.) kirjoittaa Suomenmaassa suvereenisuudesta. Hänen mukaansa viime aikoina kansallinen suvereenisuus ja kansainväliset sitoumukset on asetettu vastakkain.

– Mielikuvapuheelle ei tulisi nyökytellä, vaan kaivaa esille, mitä todella vaaditaan, Matti Vanhanen toteaa.

Hän palauttaa mieliin parin viikon takaisen kiistelyn, jonka yhteydessä perussuomalaiset ilmoittivat haluavansa luopua pohjoismaisesta passivapaudesta.

– Vaikuttaisi, että epäselvillä vaatimuksilla halutaan vain ylläpitää tyyty­mät­tö­myyttä Ruotsin kautta tulleisiin turva­pai­kan­ha­ki­joihin.

– Kun sanotaan, että itsenäisyys ja suvereenisuus on palautettava, tarkoittaisi se kansain­vä­li­sistä sopimuksista irtautumista. Muu ei itse­mää­rää­mi­soi­keut­tamme rajoita, Vanhanen huomauttaa.

Hänen mukaansa "jokainen sopimus, jolla olemme sitoneet käsiämme, on eduskunnassa harkittu".

– Voisi kysyä, mitkä niistä on irtisanottava, jotta Suomi olisi ”itsenäinen”? Pitääkö Schengen irtisanoa, jotta passi­va­pau­desta luovuttaisiin tai EU-sopimus rikkoa, että saisimme vapaasti ryhtyä korottamaan tulleja? Tulisiko Suomen saada valmistaa kemiallisia aseita?, hän esittää esimerkkejä.

– Oikeudellista alaa ja polii­siyh­teis­työtä koskevat sopimukset mahdol­lis­tavat suomalaisten rikollisten pidättämisen muualla ja luovuttamisen Suomeen. Sopimuksia on paljon.

Presidenttiehdokkaan mukaan suvereenisuus on aina suhteellista: jokainen kansain­vä­linen sopimus kaventaa sitä, mutta "yhtään sopimusta ei tehdä tahtomattamme".

– Siirtämällä osan vallastamme yhdessä sovittavaksi luovumme siivusta itse­mää­rää­mi­soi­keutta, mutta saamme vastineeksi vakaamman, turval­li­semman ja paremmin toimivan maailman. Tästä teemasta väittelen mielelläni, Matti Vanhanen kirjoittaa.

– Kansain­vä­lisen yhteistyön on luon­nol­li­sesti oltava järkevää. Suvereenisuus on sitä, että itsellämme on tahto ja tieto, mitä yhdessä tehtävillä päätöksillä haluamme.