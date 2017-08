Matti Vanhanen Turun iskusta: Neljän muun vangitsemisesitys teki tästä paljon vakavamman

Keskustan presidenttiehdokas Matti Vanhanen piti maanantaina Ulkopolitiikkaa yhdessä -yleisötilaisuuden Savonlinnan taidelukiolla. Keskustan eduskuntaryhmä pitää kaupungissa kesäkokoustaan.

Matti Vanhanen aloitti toteamalla Turun iskuista, että kansakunnan kyvylle kokea kollektiivisesti surua on vaihe, joka on elettävä. Yhteiskunnan on kuitenkin kyettävä "järjestäytyneesti ja määrätietoisesti" vastaamaan tekoihin lannistumatta ja alistumatta.

Vanhasen mielestä maanantain uutisista merkittävin on, että poliisi esittää myös neljän muun marokkolaismiehen vangitsemista tiistaina oikeudessa.

Tällöin hänen mukaansa täytyy olla vahvoja syitä epäillä heidän osallistumistaan tavalla tai toisella teon valmisteluun, tai että heillä on ollut tietoa siitä, tai jotain josta on aihetta epäillä heidän rooliaan.

– Jos näin on, se tekee tästä (iskusta) huomattavasti vakavamman. Ei ole ollut kyse yhden syystä tai toisesta hairahtuneen nuoren, melkein lapsen, teosta, vaan jostakin järjestyneestä. Ja se on aina terrorismiin liittyen huomattavasti vakavampi kysymys kuin että olisi vain yksi ihminen, joka omassa päässään miettii kauheuksia ja toteuttaa, Matti Vanhanen sanoi yleisötilaisuudessaan.

– Yhteiskunnan pitää tähän pystyä vastaamaan.

Vanhasen mukaan Turun iskussa ei ollut mitään hyvää, mutta huomionarvoista on, että murhaaja itse jäi eloon. Se tulee alleviivaamaan sitä, että hänellä tulee olemaan oikeudenkäynti, tuomio ja rangaistus.

– Hän on syyllinen, ei esimerkiksi se maahanmuuttaja joka meni estämään häntä ja sai itsekin (veitsestä) kaulaansa. Erot täytyy kyetä tekemään. Meillä on konkreettinen rikollinen, syyllinen, ei mikään laajempi ryhmä - ellei nyt paljastu että siellä on olemassa verkosto joka on asiassa toiminut mahdollisesti jonkin ideologian merkeissä.

Presidenttiehdokkaan mukaan iso kysymys on, miten koko maapallon kehitystä kyetään vakauttamaan niin, että alustaa terrorismille kyettäisiin vähentämään ja samaan pahimmat pesäkkeet järjestykseen.

– Al-Qaida on jo heikentynyt, mutta ISIL on voimissaan. Kun heidän asemansa rintamasodassa heikentyy, he selkeästi siirtävät rintamaa muualle. Maiden rajoilla ei ole mitään merkitystä heidän toiminnassaan.

Venäjän käytös suuri murhe

Matti Vanhasen mielestä Venäjän viime vuosien käytös on ollut sellaista, että ihmiset ovat vieraantuneet Venäjästä.

– Aito uteliaisuus ja kiinnostus Venäjän suuntaan on heikentymässä. Tämä on minusta iso murhe ja ongelma. Venäjä on työntämässä ihmisten kiinnostuksen lännestä itseään kohtaan pois. Tämä heijastuu myös bisnekseen, Matti Vanhanen sanoi.

Venäjä haluaa hänen mukaansa luoda arvaamattomuutta ja saada muut vähän epävarmoiksi. Se on vaikutuskeino, joka on Vanhasen mielestä pulma.

– Presidentiksi valittu Donald Trump käytti tätä samaa teemaa. Hän sanoi, että eikö Yhdysvaltojenkin pitäisi olla hieman arvaamaton? Se on tällainen tehokeino, ja Yhdysvallat on muuttunut hieman arvaamattomammaksi.

– Jos kaikki maailman maat muuttuisivat arvaamattomiksi - ei välitettäisi sopimuksista eikä kerrottaisi toisille mitä aiotaan - niin jouduttaisiin kyllä levottomaan ja hankalaan maailmaan. Sen takia voi sanoa, että tylsää puhetta yhteistyöstä ja läpinäkyvyydestä kannattaa jatkaa.

Keskustan presidenttiehdokas toivoo tasavallan presidentti Sauli Niinistön USA:n matkan pääviestiksi rohkaisemisen kansainväliseen yhteistyöhön eristäytymisen sijasta.

Kuka lopettaa mykkäkoulun

Matti Vanhaselta kysyttiin "presidentin itsenäisemmästä linjasta suhteessa EU:iin".

– En voi hänen puolestaan puhua, mutta luulen, että hän ei ehkä hyväksyisi tätä luonnehdintaa. Kyllä myös kaikki ne yhteydenotot joita presidentti Niinistö tekee, niistä on ymmärtääkseni hyvin tarkkaan informoitu myös muille EU-kumppaneille, Vanhanen totesi.

– Suomi on itse ollut päättämässä EU:n politiikasta suhteessa Venäjään ja noudatamme tietysti sitä omaa päätöstämme eikä sen kanssa ristiriidassa toimita. Mutta eihän se päätös estä poliittisen dialogin käymistä. Ja totta kai tulisin käymään dialogia Venäjän kanssa.

Matti Vanhasen mukaan ongelmia ei ratkota mykkäkoululla. Nykyisen hallituksen aikana kontakteja onkin ollut "terveellä tavalla".

– Jos ruvetaan mykkäkouluun, sen jälkeen on todella suuren kynnyksen takana, koska kontakti voidaan ottaa uudelleen. Kansojen välisissä suhteissa kasvojen menettämisen ja kunnian kysymykset ovat aika tärkeitä. Ja jos mykkäkoulu aloitetaan, niin kumman tehtävänä on avata peli, että no voitaisiinko me tavata?

Kontaktien ohessa on kuitenkin hänen mukaansa niin, että "venäläisten pitää yhtedenpidossa tietää, että suhde ei ole normaali".

– Minun ja (presidentti Tarja) Halosen aikana suhde oli aivan erilainen kuin tällä hetkellä. En olisi palaamassa siihen, niin kauan kuin Itä-Ukrainan asetelma on ratkaisematta.