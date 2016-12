Valvontaisku paljasti: Yli puolella työmaista puutteita työntekijäluetteloissa

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelutarkastajat ja Helsingin poliisi tarkastivat yhteensä 25 rakennustyömaata eri puolilla Helsinkiä. Yllätystarkastuksia tehtiin sekä viikonloppuna että arkena viikoilla 47 ja 48. Valvontaiskujen tavoitteena on harmaan talouden torjunta.

Päätoteuttajan on pidettävä ajantasaista luetteloa kaikista rakennustyömaalla työskentelevistä. Työntekijäluettelossa oli puutteita 15 työmaalla. Osasta luetteloista puuttui muutama työntekijä, ja joidenkin kohdalla työnantaja oli merkitty väärin. Kahdella työmaalla puutteet olivat niin isot, että poliisi kirjoitti niistä sakot.

Useilla tarkastuksilla haasteeksi muodostui se, että oikean muotoista työntekijäluetteloa ei löytynyt sähköisestä järjestelmästä.

– Työntekijäluettelon yhtenä tarkoituksena on vaikeuttaa pimeän työvoiman käyttöä. Tarkastuksella varmistamme, että työmaalla tavatut henkilöt löytyvät luettelosta. Tämän vuoksi on erittäin tärkeää, että luettelo on esitettävissä tarkastuksen yhteydessä, kuten laki edellyttää, kertoo työsuojelutarkastaja Antti Kujanpää Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.

Vuosi sitten tehdyllä valvontaiskulla puutteita havaittiin joka kolmannella työmaalla, kun nyt yksittäisiä puutteita ilmeni yli puolella työmaista. Poliisi käsittelee työntekijäluetteloon liittyviä puutteita epäiltynä työturvallisuusrikkomuksena, josta voi seurata sakkorangaistus.

– Tällä kertaa sakkoja kirjoitettiin kahdella työmaalla havaituista puutteista, kertoo rikostarkastaja Sampsa Marttila Helsingin poliisilaitokselta.

Tarkastuksilla kohdattiin yhteensä 346 työntekijää, joista 17:llä oli puutteita veronumerollisessa tunnistekortissa.