Kolmannes kunnista pienentää valtuustonsa kokoa – vain yksi suurentaa

Valtuuston kokoa kasvattaa näillä näkymin vain yksi kunta, satakuntalainen Nakkila, jonka valtuuston paikkamäärä kasvaa kahdella paikalla.

Kuntaliitto lähetti kyselyn marraskuussa kaikkiin Manner-Suomen kuntiin ja vastauksia saatiin 275 kunnalta, eli vastausprosentti oli 93. Vastanneista kunnista 240:ssa on tehty päätös tulevasta valtuustokoosta. Ainakin 35 kunnassa päätös valtuuston koosta tehdään vasta joulukuussa, eli kaikkien kuntien valtuustokokoja on vielä mahdotonta tietää varmasti.

– Tämänhetkisen arvion mukaan huhtikuun 2017 kuntavaaleissa valittaisiin noin 9 100 valtuutettua, mikä merkitsisi, että valtuutettujen määrä vähenee edellisistä vaaleista noin kuudella prosentilla, Kuntaliiton tutkimuspäällikkö Marianne Pekola-Sjöblom sanoo.

Eniten valtuustopaikkoja vähentää Lahti, jonka valtuustokoko on jatkossa 59 paikkaa, kun 43 paikkaa vähennetään. Kurikka pienentää valtuustonsa kokoa 35 paikalla, Loviisa 24 paikalla, Säkylä 21 paikalla ja Sastamala 16 paikalla. Valtuustossa on jatkossa Kurikassa 43, Loviisassa 35, Säkylässä 27 ja Sastamalassa 43 paikkaa.

– Lahdessa, Kurikkassa ja Säkylällä on vuoden 2016 alun kuntaliitoksen takia käytössä yhdistetty valtuusto, ja ne pienentävät valtuustokokoja liitossopimuksen mukaisesti. Myös Loviisa ja Sastamala olivat sopineet laajennetusta valtuustokoosta kuluvan valtuustokauden loppuun asti, Pekola-Sjöblom kertoo.

Muista kuin kuntaliitoskunnista lukumääräisesti eniten valtuustokokoa supistetaan Janakkalassa, Orimattilassa, Ranualla ja Ylitorniossa, kaikissa kymmenellä valtuustopaikalla.

Savukoski on ennakkotietojen mukaan ainoa kunta, joka on valinnut kuntalaissa säädetyn valtuutettujen vähimmäismäärän eli 13 valtuutettua. Helsingissä on tulevalla valtuustokaudella suurin valtuusto, 85 valtuutettua.

Suhteutettuna kunnan väkilukuun eniten valtuustopaikkoja on Luhangassa, 51 asukasta per valtuustopaikka ja vähiten Helsingissä, noin 7500 asukasta per valtuustopaikka.

Valtuutettujen määrät ovat vähentyneet valtuustokaudesta toiseen. Edellisissä vaaleissa syksyllä 2012 valittiin kaikkiaan 9 674valtuutettua, mikä oli noin 7 prosenttia vähemmän kuin edellisissä, vuoden 2008 vaaleissa. Muutokset ovat selittyvät pitkälti kuntaliitoksista.

Uuden kuntalain mukaan valtuutettujen lukumäärä ei ole enää suoraan sidottu kunnan asukasmäärään. Pienimmällään valtuusto voi olla 13-jäseninen alle 5000 asukkaan kunnissa ja 79-jäseninen yli puolen miljoonan asukkaan kunnissa eli Helsingissä.