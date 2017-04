Valintalautakuntien sukupuolikiintiöt eivät vauhdita naisten tiedeuraa

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun tutkijoiden mukaan valintalautakunnan miesjäsenet muuttuvat vähemmän suopeiksi naishakijoita kohtaan, kun valintakomiteaan tulee naisjäseniä. Samassa valintatilanteessa valintalautakunnan naisjäsenet eivät suosi naishakijoita enempää kuin mieshakijoita.

Tutkijat selvittivät, miten tieteellisten komiteoiden päätöksenteko muuttui Italiassa ja Espanjassa, kun valintalautakuntiin tuli naisjäseniä. Tutkijat kävivät läpi, miten 100 000 professorin tai apulaisprofessorin paikan saamiseksi jätettyä hakemusta näissä maissa käsiteltiin. Hakemuksia käsitteli 8 000 satunnaisesti valittua valintalautakunnan jäsentä.

Tutkijat eivät löytäneet tilastoista selvää näyttöä siitä, että naisjäsenien määrän lisääminen lautakunnissa parantaisi naishakijoiden mahdollisuuksia tulla valituksi. Naisten määrän lisääntyminen ei myöskään näyttänyt juuri vaikuttavan niiden hakijoiden tasoon, jotka saivat ylennyksen.

Tutkimuksen mukaan sekakomiteoiden valitsemat hakijat olivat tieteellisiltä näytöiltään suurin piirtein samantasoisia ennen valintaa sekä valinnan jälkeen niiden hakijoiden kanssa, jotka miehistä koostuvat lautakunnat olivat valinneet.

Italiassa tehtyjen valintojen osalta tutkijat pystyivät tarkastelemaan, miten valintakomiteoiden yksittäiset jäsenet olivat äänestäneet. Analyysi näytti, että naisten liittyminen valintalautakuntiin muutti havaittavasti miesten äänestyskäyttäytymistä. Lautakuntien miesjäsenet alkoivat äänestää hieman, mutta havaittavasti enemmän naishakijoita vastaan.

– Kun valintaa tekemässä on naisia, miehet voivat tuntea luvallisemmaksi arvioida naisia ankarasti, koska paikalla on myös naisjäsen, joka puolustaa naishakijaa, selittää apulaisprofessori Manuel Bagues Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulusta.

Alitajuista ja avointa loukkaantumista

Päätöksiä tekevien naisten ilmestyminen alueelle, joka oli aiemmin kokonaan miesten aluetta, saattaa myös johtaa alitajuntaiseen tai avoimeen loukkaantumiseen.

– Perinteisesti tietyillä aloilla miehet ovat istuneet näissä lautakunnissa. Kun naiset tulevat mukaan valitsijoiden joukkoon, tämä voi johtaa takaiskuun, sanoo tutkijatohtori Natalia Zinovyeva Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulusta.

Todennäköisesti tutkimuksen tärkein tulos oli kuitenkin se, mitä ei löydetty. Tutkimus ei nimittäin löytänyt näyttöä siitä, että naisten asema valintoja tehtäessä paranisi valintalautakuntia naisistamalla.

– Tutkimuksen tekemisen jälkeen tuntumamme on, että on joitakin syvempiä ongelmia, miksi naisia on niin vähän tieteellisellä uralla edistyneiden joukossa. Päätöksentekijöiden tulisi siksi todennäköisesti keskittyä johonkin muuhun kuin esimerkiksi päättämään sukupuolikiintiöistä valintalautakuntien jäsenille, sanoo Zinovyeva.

Tutkimus on julkaistu American Economic Review -julkaisun huhtikuun numerossa.