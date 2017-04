Kuuma kiista valinnanvapaudesta: näin siitä nyt kerrottiin

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) kertoi eduskuntaryhmien ryhmäpuheenvuoroihin vastatessaan tiistaina eduskunnassa, miten sote-uudistuksessa otetaan käyttöön valinnanvapaus.

Juha Sipilä sanoi valinnanvapauden olevan sote-uudistuksen viimeinen ja samalla uusi palanen.

– Emme missään olosuhteissa hyväksy sellaista valinnanvapausjärjestelmää suomalaisen sosiaali- ja terveysjärjestelmän osaksi, jonka toimeenpanoon ei ole riittävästi aikaa. Se on ehdoton edellytys uudistuksen toteuttamiseksi. Nyt se on turvattu, palaute on kuultu, Juha Sipilä totesi.

– Valinnanvapauslaki astuu voimaan 1.1.2019. Maakunnilla, kuten tiedämme, on hyvin erilaiset valmiudet panna toimeen valinnanvapautta. Osa maakunnista aloittaa puoli vuotta etuajassa, osa puoli vuotta jäljessä, ja hitaammat saavat painavista syistä lisäajat, hän selvitti.