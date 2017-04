Väkivalta poliisia kohtaan kaksinkertaistunut Ilkan mukaan 2000-luvulla

Sanomalehti Ilkka uutisoi poliisiin kohdistuvan väkivallan lisääntyneen merkittävästi. Poliisiammattikorkeakoulun tilastojen mukaan vuodesta 1999 alkaen kirjatut poliisiin kohdistuneet väkivallanteot ovat lisääntyneet vuoteen 2016 verrattuna 89 prosenttia.

Samalla poliisin voimankäyttötilanteet ovat lisääntyneet. Poliisilla on vuosittain yli miljoona tehtävää. Niistä kiinniottoja oli viime vuonna 85 765 ja voimankäyttöselvityksiä tehtiin 1 047.

Viime vuonna otettiin käyttöön valtakunnallinen voimankäytön seurantajärjestelmä. Poliisi joutuu tekemään voimankäyttöselvitykset tilanteista, joissa he joutuvat käyttämään voimakeinoja.

Tätä ennen jokainen voimakeinon käyttö on jo merkitty hätäkeskustietojärjestelmään. Toimenpidekoodein esitetty tilasto on kuitenkin ollut ongelmallinen, sillä yhdessä kiinniottotilanteessa on esimerkiksi voitu käyttää sekä etälamautinta, fyysisiä voimakeinoja että käsirautoja, jolloin tilastoon merkitään kolme suoritetta, vaikka kyse on vain yhdestä voimankäyttötilanteesta.