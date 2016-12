Lapin yliopistossa väitellään ilmastonmuutoksesta feministisestä näkökulmasta

Lapin yliopiston yhteiskuntatieteellisestä tiedekunnasta väittelevä Auður H Ingólfsdóttir pohtii väitöskirjassaan sitä, mitkä poliittiset ja taloudelliset näkökohdat sekä kulttuuriarvot estävät kansainvälistä yhteisöä toimimasta tehokkaasti ilmastonmuutoksen ratkaisemiseksi.

Yliopiston tiedotteen mukaan Ingólfsdóttir lähestyy aihetta ”feministisen sosiaalisen konstruktivismin näkökulmasta käyttäen feminismin sekä sukupuolitutkimuksen käsitteitä ja menetelmiä”.

”Tapaustutkimus osoittaa, että vaikka Islantilaiset tiedostavat ilmastonmuutoksen olevan uhka, sitä pidetään abstraktina ja etäisenä eikä sen sosioekonomisia vaikutuksia ole juurikaan tutkittu. Islannin ilmastopolitiikan ja julkisen keskustelun arvioinnin perusteella politiikkaa pohjustavat arvot eivät ole erityisen maskuliinisia eivätkä feminiinisiä”, tiedotteessa todetaan.

Väitöksen mukaan ”tutkittaessa Islannin nouseviin öljy- ja kaasusektoreihin liittyviä keskusteluja voidaan havaita, että maskuliiniset arvot dominoivat yhä yleistä talouspolitiikkaa ja että oikeus hyödyntää luontoa on juurtunut syvälle kulttuuriin”.

”Vahvan kansalaisyhteiskunnan, ilmastokriisin tunnistamisen ja vallitsevien näkemysten aktiivisen vastustamisen avulla on silti mahdollista nostaa esiin vaihtoehtoisia arvoja ja tukea feminiinisempää tapaa käsitellä ihmisen ja luonnon välistä suhdetta.”

Tutkimuksen perusteella vaikuttaa siltä, että ilmastoasiat jäävät taka-alalle, koska aika ja resurssit kuluvat kiireellisemmiksi koettujen asioiden hoitoon. Välitön taloudellinen hyöty menee yhä pitkäaikaisen ekologisen hyödyn ja turvallisuuden edelle.

Auður H Ingólfsdóttirin väitöskirja Climate Change and Security in the Arctic. Analysis of Norms and Values Shaping Climate Policy in Iceland tarkastetaan Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa luentosalissa 3 joulukuun 16. päivänä 2016 klo 12.

Vastaväittäjinä toimivat professori Annica Kronsell Lundin yliopistosta Ruotsista ja tutkijatohtori, VTT Teemu Palosaari Tampereen yliopistosta. Kustoksena toimii professori Lassi Heininen Lapin yliopistosta.