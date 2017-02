Juhana Vartiainen Uutissuomalaisessa: Antti Rinteellä sama strategia kuin Donald Trumpilla

Antti Rinne puhui sunnuntain linjapuheessaan elvyttävämmän talouspolitiikan puolesta. Juhana Vartiainen vertaa Rinnettä Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpiin, ja sanoo Rinteen tulevan pahasti jälkijunassa, kun hän piiskaa valtiota vauhdittamaan investointeja.

– Rinteellä on sama strategia kuin Trumpilla, laitetaan lisää pökköä pesään, vaikka USA on jo irtautunut taantumasta ja Suomikin melkein. Tämä strategia olisi ollut paikallaan 4-5 vuotta sitten, mutta ei enää tänään, Vartiainen sanoo Uutissuomalaisen haastattelussa, jonka on julkaissut muun muassa Karjalainen.

Vartiaisen mukaan Yhdysvalloissa eletään jo täystyöllisyyden aikaa ja Suomen kansantalous on jättämässä taantuman taakseen. Suomen talous on tasapainossa vuoden tai kahden päästä.

– On kummallista sanoa, ettei kasvu käynnisty itsestään, kun kasvu nyt nimenomaan on käynnistynyt jo, Vartiainen huomauttaa.

Hän pitää Rinteen esittelemää talouslinjaa vaarallisena, koska se saattaisi pysähdyttää kustannustasoon tehdyn korjausliikkeen ja hintakehitys lähtisi nousuun.

– Rinteen linja merkitsisi sitä, että velkaa pitäisi lisätä merkittävästi, Vartiainen sanoo.

Rinne kritisoi oikeiston talous- ja työllisyyspolitiikkaa siitä, että se pyrkii kasvattamaan työn tuotosta lisäämällä työvoiman tarjontaa. Oikeiston talouspolitiikka perustuu vaatimuksiin työmarkkinoiden joustojen lisäämisestä tai rakenneuudistuksiin.

– Tämä on hänen heikkoutensa, ettei hän ymmärrä sitä, että väestö ikääntyy ja ihmisiä tarvitaan lisää työmarkkinoille, Vartiainen sanoo.