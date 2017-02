Uutissuomalainen: Vieraiden kielten suosio romahtanut yo-kirjoituksissa

Uutissuomalaisen mukaan Ruotsin pitkän ja keskipitkän oppimäärän suosio on lähes puolittunut, eikä laskulle näy loppua. Tänä keväänä ruotsin pitkän oppimäärän kirjoittajien määrä on lähes 14 prosenttia pienempi kuin viime keväänä ja keskipitkän eli yleisimmän oppimäärän yli viisi prosenttia vähäisempi.

Saksan kirjoittajien määrä on laskenut kymmenessä vuodessa pitkässä oppimäärässä 70 prosenttia ja lyhyessä oppimäärässä 60 prosenttia.

Myös ranskan suosio on alamäessä. Kymmenessä vuodessa pitkän oppimäärän kirjoittajien määrä on vähentynyt 40 prosenttia ja lyhyen oppimäärän lähes 60 prosenttia.

Englanti on ylivoimaisesti suosituin kieli, ja sen kirjoittavat lähes kaikki.

Vain venäjän kielen suosio ylioppilaskirjoituksissa on nousujohteinen. Venäjän pitkän oppimäärän suosio on pysynyt vakaana ja sen kirjoittaa vuosittain vajaat 400 kokelasta. Lyhyen oppimäärän suosio on hiljalleen noussut. Kun vuonna 2007 kirjoittajia oli 537, viime vuonna heitä oli jo 723.

Harvinaisemmista kielistä espanjan suosio on pysynyt vakaana, ja sen kirjoittaa hieman yli tuhat kokelasta vuosittain. ¬Italian kielen suosio on saksan ja ranskan tapaan laskenut kymmenessä vuodessa yli 60 prosenttia.

Valtaosa kielten kirjoittajista on tyttöjä.

Luonnontieteellisten ja matemaattisten aineiden suosio ylioppilaskirjoituksissa on vastaavasti kasvanut. Kymmenessä vuodessa biologian ja fysiikan kirjoittajien määrä on kasvanut noin 15:llä ja kemian kirjoittajien 30 prosentilla.

Erityiseen suosioon on noussut terveystieto, jossa kirjoittajien määrä on kymmenessä vuodessa noussut 75 prosenttia. Myös esimerkiksi yhteiskuntaopin suosio on kasvussa. Viime vuonna sen kirjoittajien määrä oli lähes 70 prosenttia suurempi kuin vuonna 2007.