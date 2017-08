Väitteet viineistä kaupoissa tyrmätään: Kyllä se on väkevien kulutus, joka on kasvanut

Panimoliiton mukaan väkevien alkoholijuomien kulutus on kovassa nousussa Uudessa-Seelannissa, vaikka niiden myynti ei olekaan sallittua supermarketeissa.

Verkkouutiset kertoi tiistaina Uuden-Seelannin lääkäriliiton ja terveysjärjestöjen virittämästä keskustelusta, jossa vaaditaan mietoja juomia pois ruokakaupoista.

Viinejä ja muita mietoja juomia on myyty Uudessa-Seelannissa kaupoissa jo 30 vuotta. Väkeviä myydään vain ravintoloissa ja luvallisissa erikoisliikkeissä.

Lääkäriliiton mukaan alkoholin myynti ruokakaupoissa "normalisoi vaarallisen huumeen".

Alkoholin tiukempaa sääntelyä kannattavien mukaan viinien tuominen kauppoihin vuonna 1989 on johtanut Uudessa-Seelannissa viininjuonnin valtavaan kasvuun ja aiheuttanut ongelmia ja kustannuksia. Ratkaisuksi tarjotaan mallia, jossa kaikkia alkoholijuomia saisi vain erityisliikkeistä.

Panimoliiton julkaiseman alta löytyvän tilastokuvan perusteella todellisuudessa on kasvanut kuitenkin juuri luvallisissa myymälöissä myytävien väkevien kulutus.

– Kyllä se on väkevän viinan kulutus, joka Uudessa-Seelannissa on kasvanut, Panimoliiton toimitusjohtaja Elina Ussa kommentoi uutista twitterissä.

Suomessa on keskusteltu paljon muun muassa viinien sallimisesta ruokakaupoissa. Alkoholilain uudistuksessa vähittäiskaupassa myytävien juomien korkeinta sallittua alkoholipitoisuutta aiotaan nostaa nykyisestä 4,7 tilavuusprosentista 5,5 tilavuusprosenttiin. Samalla poistetaan valmistustaparajoitus, eli vähittäiskaupan juomien ei enää tarvitse olla käymisteitse valmistettuja. Tämän on varoiteltu tuovan kauppojen hyllyille nuoriin vetoavia "limuviinoja". Todellisuudessa kaupoista on kuitenkin saanut käymisteitse tehtyjä tällaisia juomia jo vuosikausia.