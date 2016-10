Jalkansa onnettomuudessa menettäneen myöhempiä vaivoja ei enää korvata - miksi?

Sdp:n kansanedustaja Mika Kari toteaa kysymyksessään, että liikenneonnettomuudessa vakavasti loukkaantuneella ei ole tieliikennevakuutuslain mukaan oikeutta saada korvausta myöhemmin ilmaantuvaan lisävammaan, jonka voidaan arvioida liittyvän onnettomuudesta saatuun vammaan.

– Esimerkkinä on henkilö, joka on vammautunut nuoruudessaan moottoripyöräonnettomuudessa ja menettänyt toisen jalkansa. Aikuisiällä hänelle on ilmaantunut selkävaivoja sekä nivelrikko polviin, joiden voidaan katsoa olevan seurausta moottoripyöräonnettomuudessa saaduista vammoista ja jalan menetyksestä, kysymyksessä kuvaillaan.

Sotilasvammalaissa todetaan, että voidaan korvata myös korvattujen vammojen vaikutuksesta ilmaantuneet lisävammat ja -sairaudet. Tieliikenne ei ole vastaavaa pykälää.

Mika Karin kysymys kuuluu "millä keinolla hallitus katsoo voivansa parantaa liikenneonnettomuuksissa pysyvän vamman saaneita, jotka kärsivät korvattujen vammojen seurauksena ilmaantuneista lisävammoista ja -sairauksista".