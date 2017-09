USU: Velkaantuneet eriarvoisessa asemassa – jonotuksessa kuukausien eroja

Keskimääräinen jonotusaika velkaneuvontaan on koko maassa 42 vuorokautta.

Suomen suurimmista kaupungeista lyhyimmät jonot talous- ja velkaneuvontaan ovat Joensuussa, missä velkaneuvontaan pääsee kahdessa vuorokaudessa. Toisesta ääripäästä löytyy Kotka, jossa velkaneuvonnan jonot ovat venyneet viiden kuukauden mittaisiksi.

Alueelliset erot asettavat velkaantuneet eriarvoiseen asemaan.

– Kun saa yhteyden talous- ja velkaneuvojaan, lähtevät asiat rullaamaan eteenpäin. Jos joutuu odottelemaan viisi kuukautta, voivat laskut kertyä ja perintä edetä. Esimerkiksi velkajärjestelyprosessi on pitkä ja odottelu siirtää prosessin kulkua, Kilpailu- ja kuluttajaviraston erikoissuunnittelija Sanna Helesuo sanoo Uutissuomalaiselle.

Jonot ovat kasvaneet monissa kunnissa, siitä kertoo koko maan keskimääräinen jonotusaika. Heinäkuussa 2015 suomalainen velkaantunut joutui jonottamaan velkaneuvontaan keskimäärin 31 vuorokautta. Kilpailu- ja kuluttajaviraston tuoreimmat tiedot ovat heinäkuulta 2017. Ne osoittavat, että kahdessa vuodessa jono on venähtänyt 42 vuorokauteen.

Helesuon mukaan alueelliset erot syntyvät esimerkiksi elinkeinorakenteen muutosten vuoksi.

– Jos tulee isoja irtisanomisia, niin kyllä se tietyllä aikavälillä aiheuttaa painetta talous- ja velkaneuvontaankin, hän sanoo.

Myös toimipisteiden haavoittuvuus synnyttää jonoja. Jos kunnan ainoa velkaneuvoja on sairas, alkaa jono automaattisesti kasvaa.

Suurimpien kaupunkien joukossa on myös monia positiivisia esimerkkejä, joissa jonoja on saatu merkittävästi lyhyemmiksi. Esimerkiksi Helsingissä jonotusaika on lyhentynyt kahdessa vuodessa 110 vuorokaudesta 45 vuorokauteen, Hämeenlinnassa 105 vuorokaudesta 60:een.