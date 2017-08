USU: Perussuomalaisten muutos heijastuu äärioikeistolaiseen kenttään

Soldiers of Odin -ryhmän jäsen.

– Uudistunut puolue on houkuttelevampi kanava niille, jotka ovat äärioikeiston liepeillä, uskoo Helsingin yliopiston tutkija Niko Pyrhönen Uutissuomalaisessa.

Perussuomalaisten muutos saattaa jopa näivettää äärioikeistolaisia pienryhmiä, kuten esimerkiksi Soldiers of Odinia, Suomen Sisua tai Suomen vastarintaliikettä, arvioi puolestaan Jyväskylän yliopiston äärioikeistotutkija Tommi Kotonen.

– Yksi syy näiden ulkoparlamentaaristen ryhmien nousuun oli pakolaiskriisin ohella se, että perussuomalaiset oli silloin hallituspuolue ja protestikanava puuttui. Nyt perussuomalaisten johto on jossain määrin muuttunut radikaalimmaksi ja puolue on oppositiossa, joten puolue saattaa toimia tällaisena kanavana ja vähentää muuta liikehdintää, Kotonen pohtii.

Tutkijat pitävät todennäköisenä myös sitä, että perussuomalaisten muuttunut tilanne jakaa äärioikeistoa kahtia. Se saattaa johtaa jopa äärimmäisimmän aineksen radikalisoitumiseen.

– Voisi ajatella, että äärioikeistolaisten liikkeiden ajattelijat siirtyvät perussuomalaisiin ja järjestöihin jää radikaalein aktivistiporukka, joka kannattaa suoraa toimintaa. Se voi johtaa jopa liikkeiden tietynlaiseen radikalisoitumiseen, Helsingin yliopiston Tuukka Ylä-Anttila arvioi Uutissuomalaiselle.

Äärioikeistoaktivistien värvääminen perussuomalaisiin on tutkijoiden mielestä epätodennäköistä, mutta Jussi Halla-aho joutuu joka tapauksessa miettimään, millaisia kädenojennuksia hän äärioikeistoa kohti tekee.

Perussuomalaisten tulevaisuus, myös se miten äärioikeistolaiseen suuntaan puoluetta viedään, on Halla-ahon käsissä.

– Halla-aholla on nyt ihan mieletön valta puolueen sisällä. Ne ihmiset, jotka hänet olisivat voineet haastaa tai häntä rajoittaa, ovat nyt poissa. Halla-aholla on paljon hyppysissään, mutta on eri asia, kuinka paljon hän kokee, että äärioikeistoon kannattaa pistää paukkuja, Niko Pyrhönen pohtii.