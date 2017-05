USU: Uusi postilaki ei ehdi voimaan kesäkuun alkuun

Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnan sihteerin, valiokuntaneuvos Mika Boedekerin mukaan tämä ei ole enää realistinen aikataulu.

– Sellaisessa ajassa esitys ei millään ehdi täysistuntokäsittelyistä presidentin vahvistettavaksi, hän toteaa Uutissuomalaiselle.

Liikenne- ja viestintävaliokunta saa lakiuudistuksen käsistään ensi viikolla. Sen jälkeen asia menee täysistuntokäsittelyyn. Alun perin valiokunnan oli tarkoitus tehdä asiasta päätös jo lähipäivinä.

Boedeker ei pidä voimaantulon viivästymistä ongelmana. Hänen mukaansa lakitekstissä päivämäärää ei useinkaan ole, vaan lakiesitykseen on kirjattu voimaantulotavoite.

– Tavallisesti päivämäärä määritellään, kun asia viedään presidentin esittelyyn.

Uudesta postilaista on väännetty jo pitkään ja Postin muutossuunnitelmia on kritisoitu rajusti. Lakiesityksessä eniten keskustelua on aiheuttanut jakeluvelvoite.

Lakiesityksessä on määritelty, että taajamissa riittää vähintään kolme jakelukertaa viikossa. Niillä alueilla haja-asutusalueilla, joissa ei ole sanomalehtien varhaisjakelua, yleispalvelukirjeiden ja sanomalehtien jakelu jatkuisi viitenä päivänä viikossa.