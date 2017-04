USU: Maakuntien väliaikaishallintojen muodostaminen saattaa viivästyä

Väliaikaishallinnot on tarkoitus muodostaa 1. heinäkuuta. Uutissuomalaisen mukaan etenkin Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa väliaikaishallintojen saattaa viivästyä, vaikka uudistukseen liittyvät lait olisi hyväksytty eduskunnassa.

– Haluaisin olla, mutta en ole 100-prosenttisen varma, että näissä maakunnissa väliaikaishallinnot ovat valmiina lain tullessa voimaan, toteaa maakuntauudistuksen muutosjohtaja Pauli Harju valtiovarainministeriöstä Uutissuomalaiselle.

Mikäli väliaikaishallinnon muodostaminen viivästyy, se voi olla riski esimerkiksi maakuntavaalien järjestämiselle.

– Vaalien järjestämisessä maakunnilla on roolinsa, Harju muistuttaa.

Riskimaakunnissa yksittäiset kunnat voivat estää väliaikaishallinnon nimittämisen.

– Kunnat voivat pullikoida maakunta- ja soteuudistusta vastaan. Jossakin maakunnassa yksittäinen kunta voi kapinoida esimerkiksi siksi, että se haluaisi kuulua toiseen maakuntaan, Harju kertoo.

Väkirikkaassa Uudenmaan maakunnassa väliaikaishallinnon muodostamista vasta käynnistellään, selviää Uutissuomalaisen maakuntajohtajille tekemästä kyselystä.

– Meillä menee väliaikaishallinnon käynnistämisen aloittaminen huhtikuun maakuntahallitukseen, kertoo Uudenmaan maakuntajohtaja Ossi Savolainen.

Varsinais-Suomessa väliaikaisen toimielimen valmistelu on aloitettu maaliskuun lopussa.

Väliaikaishallinnon perustaminen on vielä aluillaan myös esimerkiksi Lapissa ja Kymenlaaksossa. Päijät-Hämeessäkin työ on vielä vaiheessa.

Muutamassa maakunnassa työ väliaikaishallinnon rakentamiseksi sen sijaan on jo tehty. Keski-Pohjanmaalla väliaikaishallinto on muodostettu ja maakuntahallitus vahvistaa sopimustuloksen huhtikuun kokouksessa.

Pirkanmaalla sopimukset toimielimistä on tehty. Pohjanmaalla, Etelä-Savossa ja Keski-Suomessa kootaan hallinnon nimilistoja. Pohjois-Savossa väliaikaishallinnon muodostamisen periaatteet on hyväksytty, ja jatkotoimenpiteiden aikataulu on kiinni lakien hyväksymisen aikatauluista eduskunnassa.

Pohjois-Karjalassa neuvottelutulos väliaikaishallinnosta on valmis keväällä. Useimmissa muissa maakunnissa työ väliaikaishallintojen perustamiseksi on kiivaimmillaan huhtikuussa ja sopimuksiin pyritään pääsemään touko–kesäkuussa.

Väliaikaishallintojen tehtävänä on muun muassa vastata maakunnan toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelusta ja käyttää päätösvaltaa, kunnes maakuntavaltuusto aloittaa toimintansa.