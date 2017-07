USU: Kuntavaaleista tehtyjen valitusten määrä puolittui

Huhtikuun kuntavaaleista jätettiin hallinto-oikeuksiin kaikkiaan yksitoista valitusta, kertoo Uutissuomalainen. Valitusten määrä lähes puolittui edellisistä kuntavaaleista, jolloin valituksia jätettiin 20. Vuoden 2008 vaaleista hallinto-oikeudet ratkaisivat 27 valitusta.

Valitusaika on 14 päivää siitä, kun vaalin tulos on vahvistettu. Esimerkiksi äänioikeudesta voi myös valittaa ennen vaaleja.

Vaaleihin liittyvistä valituksista suurin osa koskee ehdokkaan vaalikelpoisuutta. Muun muassa johtavat virkamiehet sekä tietyt kunnan kanssa tekemisissä olevat yritysten johdossa toimivat henkilöt ovat vaalikelvottomia.

Toinen asia, jonka takia vaalikelpoisuus usein kyseenalaistetaan, on kiista ehdokkaan kotikunnasta.

Korkein hallinto-oikeus (KHO) on antanut vuosien mittaan kolme ennakkopäätöstä kotikunnan määräytymiseen tapauksissa, että henkilöllä on ollut kaksi asuntoa. Kaikissa ratkaisuissaan oikeus päätyi siihen, ettei henkilön oma käsitys kotikunnastaan ole riittävä peruste kotikunnan määrittelemiseen.

Kotipaikan määrittelee kotikuntalaki. Oikeustieteen lisensiaatti Lauri Tarasti kuitenkin toteaa, että asian tulkinta on hankalaa, jos henkilöllä on kaksi asuntoa.

Tarastin mukaan myös hallinto-oikeuksien tulkinnoissa on ollut eroja, vaikka tuomioistuimet ovat vuosien mittaan ratkaisseet useita kotipaikkavalituksia.

– Toki henkilön oma näkemys on tärkeä. Mutta ei omaa kotikuntaa voi vapaasti nimetä, jos ei siellä kuitenkaan todellisuudessa asu. Yksi painava tekijä on, missä perhe asuu. Voi ainakin olettaa, että se on tärkeämpi kuin ihmisen työssäkäyntikunta, Tarasti sanoo USU:lle.