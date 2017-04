USU: Kela arvioi toimeentulotukiuudistuksen onnistumista

Arviointi tehdään, koska toimeentulotuen haku ruuhkautui pahoin alkuvuodesta ja ruuhka on vasta alkanut hellittää. Myös ulkopuolinen selvitys on mahdollinen.

– Tarkoitus on, että tulee objektiivinen arvio asioista, jotka olisi pitänyt tehdä toisin tai paremmin, jotta tältä ruuhkalta olisi vältytty. Arviointi käynnistyy meillä toukokuussa, Kelan pääjohtaja Elli Aaltonen kertoo Uutissuomalaiselle.

– Kesäkuussa (Kelan) hallitus ja valtuusto saavat arvioinnin ja voivat päättää jatkosta. He varmaankin pohtivat kahta seikkaa eli ensinnäkin arvioinnissa esitettyjen kehittämistoimenpiteiden toimeenpanoa ja toisekseen sitä, vaativatko he vielä ulkoisen arvioinnin, Aaltonen jatkaa.

– Me valtuutetut olemme pitäneet selvitystä välttämättömänä ja samaa mieltä on ollut myös (Kelan) hallitus. Hyvä, että selvitys tulee. Ensisijaista on ollut tietenkin se, että päästään lainmukaiseen tilaan eli että toimeentulotuki voidaan myöntää sen mukaan, mitä laki määrää, Kelan valtuuston puheenjohtaja Sari Sarkomaa (kok.) sanoo.

Arviointi pohjautuu Elli Aaltosen mukaan erilaisiin taustadokumentteihin, asiantuntija-arvioihin ja käyttäjäkyselyihin.