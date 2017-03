USU: Isis-alueilta palaavia vierastaistelijoita kotoutetaan

Vierastaistelijoiden kotouttamismalleja mietitään kaikissa Euroopan maissa, mutta sisäministeriön kehittämispäällikkö Tarja Mankkisen mukaan Suomi on etulinjassa.

Sisäministeriössä valmisteilla oleva toimintamalli ottaa huomioon erityisesti perheidensä mukana Syyriaan ja Irakiin taistelualueille muuttaneet lapset, joista osa saattaa olla pahasti traumatisoituneita.

Suomesta on lähtenyt äärijärjestöihin taistelemaan noin 80 aikuista, pääasiassa terroristijärjestö Isisiin. Lähtijöiden joukossa on ollut kokonaisia perheitä lapsineen.

– Suomesta lähteneiden lapsien määrästä meillä ei ole tarkkaa tietoa. Ei myöskään siitä, kuinka paljon siellä on syntynyt lapsia, jotka mahdollisesti palaavat Suomeen, kehittämispäällikkö Tarja Mankkinen sisäministeriöstä sanoo Uutissuomalaiselle.

Tarkoituksena on vähentää taistelualueelta palaajiin liittyvää väkivallan ja radikalisoitumisen riskiä.

Kaikki taistelualueilta palaavat eivät ole syyllistyneet rikoksiin. Sisäministeriön raportin mukaan kuitenkin jo pelkkä taistelualueella oleskelu ja raakuuksien näkeminen voi aiheuttaa turvallisuusuhan.

– Kaikki eivät ole halukkaita luopumaan ideologiastaan. Mutta yritämme saada rajamailla olevat kääntymään takaisin tielle, joka on yhteiskunnalle turvallinen, Mankkinen kertoo.

Suomeen on palannut taistelualueilta tähän mennessä parikymmentä henkeä. Vaikka lukumäärä on vähäinen, voi heidän vaikutuksensa olla suuri joko radikaalien ajatusten levittämisessä tai eripuran aiheuttajana yhteisössä. Lisäksi maassa olevan salafistisen liikehdinnän ympärille voi kehittyä kasvualusta radikalisoitumiselle.

Ministeriön raportin mukaan aiemmin taistelualueille matkustaneet eivät ole yleensä aiheuttaneet uhkaa.

– Huomasimme kuitenkin, ettei lastensuojelussa tunnisteta väkivaltaiseen aatemaailmaan kasvaneita lapsia, sillä tapaukset poikkeavat siitä, mihin meillä on totuttu, Mankkinen sanoo Uutissuomalaiselle.

Niinpä heräsi huoli aivopesun uhreiksi joutuneista ja heidän tunnistamisestaan.

– Isis on systemaattinen propagandakoneisto, joka käyttää lapsia välineinä. Hyvinkin pieniä lapsia on pakotettu tekemään väkivaltaisia tekoja ja alle 10-vuotiaita poikia on pistetty aseellisille koulutusleireille, Mankkinen sanoo.