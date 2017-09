USU: Henkilötunnus ei vaihdu helpolla edes identiteettivarkauden jälkeen

Kynnys henkilötunnuksen vaihtamiselle on asetettu melko korkealle.

Suurin osa henkilötunnuksen muutoksista tehdään sukupuolenkorjauksen perusteella. Muista syistä henkilötunnuksen vaihtaminen on lain mukaan mahdollista, mutta erittäin harvinaista. Tapauksia on vain muutamia vuosittain.

Henkilötunnuksen on voinut muuttaa vuodesta 2003 alkaen sukupuolenkorjauksen perusteella ja vuodesta 2010 alkaen joidenkin muiden tarkasti määriteltyjen syiden perusteella. Syitä voivat olla esimerkiksi todistajansuojeluohjelma, vainoamisen ja uhkailun kohteeksi joutuminen ja henkilötunnuksen jatkuva väärinkäyttö.

– Kynnys henkilötunnuksen vaihtamiselle on asetettu melko korkealle. Kaikki pyynnöt tutkitaan tapauskohtaisesti ja pykälän edellytyksien pitää täyttyä. Myös näyttöä väärinkäytöksistä on oltava. Tarkoitus on, että henkilötunnus pysyisi koko ihmisen eliniän, johtava asiantuntija Tytti Ronkainen Väestörekisterikeskuksesta kertoo Uutissuomalaiselle.

Sukupuolenkorjaukseen liittyvät henkilötunnuksien muutokset tehdään maistraatissa automaattisesti. Näitä muutoksia on tehty reilut sata vuosittain.

– Väestötietojärjestelmään talletettu henkilötunnus muutetaan, jos henkilö on lain mukaisesti vahvistettu vastakkaiseen sukupuoleen kuuluvaksi.

Väestörekisterikeskus tekee pyynnöstä salassapitoon perustuvat henkilötunnusmuutokset. Näitä pyyntöjä tulee noin 12 vuosittain, mutta edes sitä, kuinka moni pyynnöistä hyväksytään, ei kerrota.

Esimerkiksi viime vuosina voimakkaasti kasvanut identiteettivarkauksien määrä ei näy henkilötunnuksen muutospyynnöissä, vaikka tunnuksen väärinkäytöllä voidaan saada aikaan isojakin haittoja ja luottotietojen menetys.

Huomioon otetaan Ronkaisen mukaan aina myös väärinkäytösten kesto ja lukumäärä sekä se, voidaanko väärinkäytöksien jatkuminen estää muilla keinoilla.

Yleisimpiä henkilötunnusten väärinkäytöksiä ovat verkossa tehtävät ostokset ja pikavippien ottaminen. Yleensä yksittäiset taloudelliset väärinkäytökset eivät edes riittäisi syyksi vaihtaa henkilötunnusta.