Kaksoiskansalainen US:lle: Venäläiset seurasivat ja tulivat kotiovelle uhittelemaan

Venäläissuomalainen nimettömänä pysyttelevä mies kertoo Uudelle Suomelle joutuneensa venäläisten uhittelun kohteeksi pari vuotta sitten. Haastatellulla miehellä on sekä Venäjän että Suomen kansalaisuus.

Mies kertoo, että venäjää puhunut mies tuli hänen kotiovelleen antamaan varoitusta.

– Siinä oli äänessä yksi ihminen minun suuntaani. Hän esti kengällään, että oven saisi auki tai kiinni. Siitä jo tavallaan säikähtää. Viesti oli lyhyesti sanottu, että he ovat tietoisia, missä liikun ja kenen kanssa ja missä äitini asuu, mies kertoo.

Vierailijat kehottivat miestä välttämään aktiivisuutta Suomen venäjänkielisten keskuudessa, jos mies ei halua, että hänelle tai hänen läheisilleen koituu ongelmia.

– He olivat hyvin tietoisia siitä, kenen kanssa liikun. He viittasivat yhteen henkilökohtaiseen asiaan, josta kävi ilmi, että minua on seurattu, mies kertoo.

Varoittelun kohteeksi joutunut kertoo kuulleensa, että samantyylistä lähestymistä on tapahtunut muillekin venäläistaustaisille. Hän ei ole varma, keitä häntä varoitelleet olivat tai mihin he pyrkivät.

– Voi olla, että tämä oli joku täysin poliittisesti sitoutumaton henkilö, joka halusi yhdistää venäjänkielisiä liikemiehiä tai muuta vastaavaa. Hän ehkä yritti perinteisellä venäläisellä keinolla varoittaa ja vapauttaa omaa reviiriään.

Kaksoiskansalaisuus on noussut viime aikoina uudestaan keskusteluun, kun kaksoiskansalaisten mahdollista eturistiriitaa on aiottu pohtia lainsäädännöllisesti. Puolustusministeriö ja sisäministeriö ovat ilmoittaneet valmistelevansa yhdessä lakihanketta, jonka perusteella kaksoiskansalaisia ei enää voisi palkata keskeisiin sotilasvirkoihin.