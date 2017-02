Ay-päällikkö US:lle sairausajan lomakarenssista: Kyllä kannattaa narista työnantajaa vastaan

Noroviruskausi osuu tänä vuonna talvilomakausiaikaan. Vuonna 2016 tuli voimaan kuuden päivän sairausajan lomakarenssi, joka tarkoittaa, että sairauden kuusi ensimmäistä päivää ovat omavastuupäiviä, jotka eivät oikeuta lomapäivien siirtoon.

Metalliliiton lakiasiain päällikkö Arto Helenius sanoo Uudelle Suomelle, että periaatteessa karenssi vaikuttaa nyt niihin palkansaajiin, joilla on yli neljän viikon vuosiloma. Uudistus on viety työtuomioistuimeen. Palkansaajajärjestöjen mielestä se on EU-tuomioistuimen päätösten vastainen.

Työnantajat puolestaan vetoavat Ylen mukaan siihen, että EU-lainsäädännön edellyttämä neljän viikon vuosiloma turvataan, sillä karenssi koskee vain viidettä lomaviikkoa.

SAK:sta vinkataan Uudelle Suomelle, että lomalla sairastuvan työntekijän kannattaa ehdottomasti vaatia työnantajalta loman siirtoa. Myös omaan ammattiliittoon kannattaa ottaa yhteyttä.

Näin kannattaa palkansaajapuolen mukaan tehdä siksi, että jos tuomioistuimessa todetaan karenssisääntö lainvastaiseksi, työntekijä saattaa voida myöhemmin pitää ne lomapäivät, jotka jäävät tänä vuonna siirtymättä.

– Jos pyyntö on dokumentoitu eikä lomaoikeus ole ehtinyt vanheta, niin tämä on mahdollista. Kyllä kannattaa narista työnantajaa vastaan, Helenius naurahtaa.

Sairausajan karenssi otettiin käyttöön uudelleen parin vuoden tauon jälkeen. Eduskunta hyväksyi muutoksen vuoden 2016 keväällä.