Uniapneahoidot eivät vähennäkään sydänoireita

Yksittäisten tutkimusten perusteella yläpainehengityshoitojen on uskottu vähentävän sydänoireita.

Tuoreen meta-analyysitutkimuksen perusteella näin ei kuitenkaan näyttäisi olevan. Uniapneahoidot eivät myöskään vaikuta potilaiden kuolleisuuteen, tulokset osoittavat.

Tutkimuksessa yhdistettiin ja analysoitiin uudelleen kymmenen aikaisemman tutkimuksen aineistot, jotka koostuivat yhteensä 7 300 potilaan tiedoista. Tutkimuksissa uniapnean ylipainehengityshoitojen vaikutuksia oli verrattu lumehoitoihin tai hoitamattomiin verrokkeihin.

Tutkimusten seurantojen aikana 356 potilasta sairastui vakavaan sydän- tai verisuonitautioireiseen ja 613 menehtyi, mutta tapaukset eivät olleet yhtään vähäisempiä ryhmissä, jotka saivat ylipainehengityshoitoa.

Hoidot eivät vaikuttaneet myöskään aivoverenkiertohäiriöiden tai sydämen vajaatoiminnan todennäköisyyteen.

Yksittäisten tutkimusten perusteella yläpainehengityshoitojen on uskottu vähentävän sydänoireita ja niitä on suositeltu erityisesti sairastumisvaarassa oleville. Tutkijat kuitenkin muistuttavat, että vaikka hoidot eivät vähentäisikään sydänoireita ja niistä johtuvia kuolemia, yläpainehengityshoito on silti hyvä hoito uniapneaan.

Yläpainehengityshoidossa potilas pitää öisin naamaria, johon ohjataan kevyesti paineistettua ilmaa. Tämä pitää ahtautuvat ylähengitystiet auki ja estää uniapneaan kuuluvat hengityskatkokset. Uniapneaa sairastaa noin neljä prosenttia suomalaisista miehistä ja kaksi prosenttia naisista.

Tutkimus on julkaistu Journal of the American Medical Association -lehdessä ja siitä kertoi Uutispalvelu Duodecim.