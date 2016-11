Ulkoasiainneuvos Jarmo Viinaselle kirjallinen varoitus

Päätöksessään ulkoministeriö katsoo, ettei Jarmo Viinanen käyttäytynyt suurlähettilään arvon, ulkoasiainneuvoksen ja edustuston päällikön virka-aseman ja tehtävien edellyttämällä tavalla, vaan toimi vastoin virkavelvollisuuksiaan Suomen Tukholman-suurlähetystön päällikkönä.

Päätös perustuu edustustossa työskennelleiden henkilöiden kirjallisiin kertomuksiin tapahtuneesta. Lisäksi näyttönä toimii sisäisen tarkastuksen muistio, joka perustuu kirjalliseen aineistoon ja edustuston henkilöstön kuulemiseen. Keväällä tehdyn tarkastuksen aiheena olivat työhyvinvointi ja johtaminen suurlähetystössä.

Viinanen on antanut kirjallisen vastineensa sisäisen tarkastuksen muistiosta. Häntä on kuultu myös suullisesti. Hän on kiistänyt toimineensa virkavelvollisuuksiensa vastaisesti. Viinasella on oikeus valittaa päätöksestä hallinto-oikeuteen.