Suomi antoi viime vuonna 92 miljoonaa humanitaariseen avustustyöhön

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkäsen (kok.) tekemällä päätöksellä Suomi myönsi joulukuun lopussa 14 miljoonaa euroa lisää maailman humanitaarisiin kriisikohteisiin. Suomen humanitaarinen apu nousi viime vuonna päätöksen myötä 92 miljoonaan euroon.

– Maailman humanitaarinen tilanne ei valitettavasti kehittynyt parempaan suuntaan vuoden 2016 aikana ja saimme voimattomina seurata Syyrian tuhoisaa sisällissotaa ja Aleppon tragediaa, joka on näkyvin esimerkki nykyajan pitkittyneistä, ihmisen aikaansaamista humanitaarisista kriiseistä, Mykkänen kertoo ministeriön tiedotteessa.

Yksittäisistä humanitaarisista kriiseistä eniten tukea myönnettiin Syyriaan ja sen lähialueille, yhteensä 15 miljoonaa euroa. Irakiin annettava humanitaarinen apu nousee yhteensä 5,3 miljoonaan euroon. Jemenille puolestaan annettiin 4,5 miljoonaa euroa ja Etelä-Sudanille 7,4 miljoonaa euroa.

Mykkänen kertoo olevansa ylpeä siitä, että Suomi kuuluu niihin maihin, jotka tukevat humanitaarista avustustoimintaa vaikeimmissakin tilanteissa.

– Olemme myös kuluneen vuoden aikana aktiivisesti osallistuneet työhön, joka tähtää humanitaarisen avun kehittämiseen mm. vammaisten asemaa parantamalla ja yksityisen sektorin roolia lisäämällä, hän mainitsee.

Eteläisen Afrikan ruokaturvatilanne on heikentynyt merkittävästi El Niño -sääilmiön aiheuttaman vaikean kuivuuden ja siitä johtuvien satomenetysten vuoksi. Alueella tarvitsee hätäapua 23 miljoonaa ihmistä. Suomen tuki Eteläisen Afrikan alueelle oli viime vuonna yhteensä 4,5 miljoonaa euroa.

Afganistanin osalta humanitaarinen tilanne on ministeriön mukaan haasteellinen. Viime vuoden loppupuolella yli miljoonan afgaanipakolaisen on arvioitu liikkuvan sekä maansisäisesti että rajojen yli takaisin Afganistaniin. Paikallisten yhteisöjen vastaanottokyky on erittäin heikko, eivätkä avustusorganisaatioiden resurssit ole riittäviä. Suomi antoi viime vuonna 4 miljoonaa euroa maan pakolaistilanteeseen vastaamiseksi.

Afrikassa pakolaisia on eniten Keniassa, yli 600 000. Suurin osa on tullut Somaliasta, ja UNHCR tukee heidän vapaaehtoista paluuta kotimaahansa. Lisäksi Keniaan saapuu uusia pakolaisia Etelä-Sudanista. Suomi tukee Kenian tilannetta 1,5 miljoonalla eurolla.

Länsi-Afrikassa puolestaan Sahelin alueen tilanne on vaikea. Turvallisuusongelmat, ruokaturvattomuus, väestönkasvu ja ilmastonmuutos ovat lisänneet humanitaarisen avun tarvetta, mutta avustusoperaatiot kärsivät vakavasta rahoituksen puutteesta. Väestön rakenteen johdosta hyvin merkittävä osa avun tarpeessa olevista on lapsia. Suomi on viime vuoden lopussa myöntänyt tukea Tsadiin ja Koillis-Nigeriaan UNHCR:n ja Unicefin kautta.