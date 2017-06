KL: Ulkomaiset verkkokaupat starttasivat juhannusalen jo pari viikkoa sitten

Verkkokaupoissa on jo ale.

Verkkokauppojen alennustuotteita yhteen kokoavan Spot-a-Shop-sivuston toimitusjohtaja ja perustaja Jesse Jyläksen mukaan kansainväliset verkkokaupatkin yleensä odottavat juhannusviikolle, mutta nyt alennusmyynnit aloitettiin jo pari viikkoa ennen juhannusta. Muun muassa vaatteiden verkkokauppa Zalando aloitti alemyynnin jo 11. kesäkuuta.

– Huomaa, että alennusmyyntien aloittaminen aikaistuu vuosi vuodelta. Aina pyritään nokittamaan, ennen kuin kilpailijat aloittavat, jotta saadaan alen ensimmäisen aallon isoin vaikutus itselle, Jyläs kertoo.

Kansainväliset kaupat kilpailevat myös kovilla alennusprosenteilla. Spot-a-Shopin mukaan suurimpia alennuksia on tarjonnut brittiläinen Asos, joka on alentanut tuotteitaan keskimäärin 88 prosenttia.

Spot-a-Shopin tilastoista selviää, että suomalaisissa verkkokaupoissa on vielä toistaiseksi ollut hiljaista alennusmyyntien osalta.

Jesse Jyläksen arvion mukaan alennusmyyntien luonne on muuttumassa.

– Isojen aleaikojen ulkopuolellakin on paljon alennuksia. Muodin syklisyys on niin nopeaa, joten verkkokauppojen on pidettävä varaston kiertoa hyvällä tasolla", Jyläs arvioi.