LM: Ulkomaalaisten opintojen etenemistä valvotaan aiempaa tiukemmin

Oleskelulupien käsittely siirtyi vuodenvaiheessa poliisilaitoksilta Maahanmuuttovirastoon, eikä vuoden opintojen jälkeen jatkolupaa heru yhtä helposti kuin ennen.

– Jatkolupien saamista on kiristetty muun muassa sillä tavalla, että Migri (Maahanmuuttovirasto) on alkanut edellyttää 45 opintopisteen suorittamista per lukuvuosi, kuten Kela. Käsittääkseni poliisille on riittänyt 35 opintopistettä, kertoo Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan kansainvälisten asioiden asiantuntija Varpu Jutila Lännen Median jutussa, jonka on julkaissut muun muassa Kaleva.

Tulosalueen johtaja Anu Tarén Maahanmuuttovirastosta myöntää, että linjat voivat tuntua aiempaa tiukemmilta.

– Kun opiskelijoiden jatkolupahakemukset siirtyivät maahanmuuttoviraston käsiteltäviksi, linjoja on yhdenmukaistettu. Poliisilaitosten käytännöt jatkolupavaatimuksissa ovat voineet vaihdella, vaikka lainsäädäntö on kaikille sama, Tarén selittää Lännen Mediassa.