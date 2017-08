Tällainen on suojelupoliisin uhka-arvio sanasta sanaan

Suojelupoliisi ilmoitti lauantaina, ettei terrorismia koskevaa uhka-arviota kohoteta Turun puukotusiskun vuoksi.

Voimassa oleva uhka-arvio on "2. Kohonnut", kun asteikko on 1. Matala - 2. Kohonnut - 3. Korkea - 4. Erittäin korkea.

Voimassa oleva "kohonnut" uhka-arvio annettiin kesäkuun puolessavälissä. Kansalaisilla on ollut suurta kiinnostusta sitä kohtaan. Verkkouutiset julkaisee sen tässä sanasta sanaan:

"Terrorismin uhka-arvio 14.6.2017

SUOMEEN JA SUOMEN INTRESSEIHIN KOHDISTUVA TERRORISMIN UHKA

Terrorismin uhka Suomessa on tasolla kohonnut

Merkittävimmän terrorismin uhkan Suomessa muodostavat edelleen yksittäiset toimijat tai pienryhmät, jotka saavat motivaationsa radikaali-islamistisesta propagandasta tai terroristijärjestöjen kehotuksista. Näillä henkilöillä on todennäköisesti joko suoria tai välillisiä yhteyksiä radikaali-islamistisiin verkostoihin tai järjestöihin. Suojelupoliisin tietoon on tullut aiempaa vakavampia terrorismiin kytkeytyviä suunnitelmia ja hankkeita Suomessa. Suomesta lähteneitä vierastaistelijoita on noussut erityisesti ISILissä merkittäviin asemiin, ja heillä on laaja suhdeverkosto järjestön sisällä.

Suojelupoliisin terrorismin torjunnan kohdehenkilöitä on noin 350. Kohdehenkilöiden määrä on kasvanut erityisesti viime vuosina, ja vuodesta 2012 kasvua on noin 80 prosenttia. Radikalisoitumisen sekä uusien verkostojen paljastumisen seurauksena tämänkaltaisen kehityksen arvioidaan jatkuvan. Määrällisen kasvun ohella kohdehenkilöiden sidokset terroristiseen toimintaan ovat yhä suorempia ja vakavampia. Yhä suurempi osa heistä on joko osallistunut aseelliseen konfliktiin, ilmaissut halua osallistua aseelliseen toimintaan tai vastaanottanut terroristista koulutusta.

Suomen profiili radikaali-islamistisessa propagandassa on vahvistunut. Suomi nähdään osana länsimaita ja ISILin vastaista liittoumaa, ja lisäksi propagandaa tuotetaan suomeksi sekä suunnataan Suomea vastaan. Propaganda kehottaa iskuihin Suomessa. Radikaali-islamistiset terroristijärjestöt ovat laajentaneet iskukohdevalikoimaansa. Iskuja pyritään suuntaamaan laajasti kaikkia vihamielisiksi katsottuja valtioita ja ryhmiä vastaan. Tämä nostaa iskujen uhkaa Suomessa.

Radikaali-islamististen verkostojen aktiivijäseniä osallistuu terroristijärjestöjen operatiiviseen toimintaan erityisesti Syyrian ja Irakin konfliktialueella. Toistaiseksi Suomessa toimivat osat ovat keskittyneet tukitoimintaan ja ideologian levittämiseen. Verkostot pyrkivät kasvamaan sekä radikalisoimalla että etsimällä muulla tavoin uusia jäseniä. Konfliktialueella sekä terroristijärjestöjen johdossa tapahtuvat muutokset ja strategiset valinnat näkyvät mahdollisesti myös Suomessa toimivissa radikaaliverkostoissa. Myös eri etnisten ryhmien väliset jännitteet heijastuvat todennäköisesti maamme diasporiin. Tämä saattaa toimia radikalisoitumiselle altistavana tekijänä.

Suomessa on muita valtioita ja erilaisia uskonnollisia intressejä edustavia kohteita sekä kansainvälisiä tapahtumia, joihin kohdistuu tavallista korkeampi uhka sekä terroristijärjestöjen että yksittäisten radikaalien toimijoiden taholta.

Terrori-iskujen uhka länsimaisia intressejä ja turistikohteita vastaan on kohonnut, ja myös suomalaiset voivat joutua länsimaita vastaan suunnattujen iskujen kohteiksi."

Tämän jälkeen suojelupoliisin uhka-arviossa selitetään uhkatasoja:

"Uhkatasoilla kuvataan Suomeen ja Suomen intresseihin kohdistuvaa terrorismin uhkaa. Tason arvioinnissa huomioidaan saatavilla oleva tiedustelutieto, terroristijärjestöjen tai niihin kytköksissä olevien henkilöiden ja ryhmien toimintakyky ja motivaatio sekä mahdollisten iskusuunnitelmien aikajänne. Luokittelun tarkoituksena on antaa selkeä kuva siitä, millainen terrorismin uhka Suomeen kohdistuu ja onko uhkatasossa tapahtunut muutosta aiempaan arvioon verrattuna."